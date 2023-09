Ana Bogdan (71 WTA) a învins-o pe Anna Bondar (105 WTA), scor 6-3, 6-4, în semifinalele turneului WTA 125k de la Parma.

Sportiva din România a obținut cinci break-uri pe serva jucătoarei din țara vecină, dintre care trei, în setul întâi.

Ana has had some epic long battles with Bondar this year, with their match in Madrid going over 3 hours. But today Ana was locked it and had control of the match. Ana Bogdan defeated Anna Bondar 6-3, 6-4 for a place in the Parma 125 Final. pic.twitter.com/KkHQ0nfEX1