"Sunt 100% recuperata, abia astept sa joc!" Halep va juca la primul turneu dupa accidentare si viseaza la un nou trofeu la Wimbledon

Simona Halep a plecat in Germania pentru turneul de la Bad Homburg.

Va fi primul pentru ea dupa accidentarea suferita la Roma, acum o luna. Simona a ratat Roland Garros, dar viseaza la trofeul de la Wimbledon, pe care l-a castigat in 2019.

"Nu stiu daca va fi posibil sa castig la Wimbledon. Am un turneu de pregatire, sper sa-mi fie bine, sa fiu sanatoasa si sa pot sa joc. E interesant sa merg in locuri noi. N-am mai fost niciodata in orasul asta.

Pe iarba e alt joc, sunt entuziasmata pentru ca n-am mai jucat de doi ani. Sunt entuziasmata. N-am mai jucat de aproape doi ani pe iarba. Sunt 100% recuperata", a spus Halep.

Simona a plecat insotita de iubitul ei, Toni Iuruc, dar si de antrenorii Darren Cahill si Daniel Dobre.