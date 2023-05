Eugenie Bouchard (29 de ani, 285 WTA) ar putea fi acuzată de încălcarea regulamentului tenisului și riscă o excludere din circuitul WTA. Sportiva canadiană a redactat săptămâna trecută un tweet în care scria „E cumva să joci cu dopate la Madrid,” șocând pe toată lumea.

Canadianca a scris postarea după ce a învins-o pe Dayana Yastremska, sportivă suspendată pentru dopaj, dar s-a referit și la Maria Sharapova, utilizând cuvântul la plural, sportivă pe care a învins-o, tot la Madrid, în 2017.

Eugenie Bouchard ar putea fi suspendată din circuitul WTA, din cauza tweet-ului publicat

„Vreau să îmi cer scuze pentru tweet-ul postat. Am avut o lipsă în judecată. Nu era necesar să îl scriu. Chiar dacă am reușit mereu să fiu fair-play, nu am avut toate faptele puse în ordine și, cu siguranță, nu am intenționat să aduc prejudicii nimănui.

Voi continua să lucrez asupra mea însămi, de acum încolo, atât pe teren, cât și în afara lui,” a scris Bouchard, în legătură cu tweet-ul care îi pune revenirea în pericol.

Ce a scris Eugenie Bouchard în postarea ștearsă după 12 minute

Tweet criptic postat de Eugenie Bouchard pe platforma Twitter, după ce a învins-o pe Dayana Yastremska, în runda inaugurală a turneului WTA 1000 de la Madrid.

Sportiva canadiană care a legat trei succese în capitala Spaniei a scris: „E cumva să joci cu dopate la Madrid,” șocând pe toată lumea. Doar câteva minute a stat tweet-ul online, după care Bouchard a decis să îl șteargă definitiv.