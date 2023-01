Bianca Andreescu (22 de ani, 42 WTA) a bifat o victorie și un eșec, în cele două meciuri de pregătire jucate înaintea ediției 2023 a Openului Australian. Sportiva canadiană cu părinți români a revenit incredibil în fața Garbinei Muguruza, în prima zi a anului, după ce pierduse cu 6-0 primul set, dar s-a văzut învinsă de Veronika Kudermetova în minim de seturi.

Chiar dacă fosta campioană a Openului American a pierdut două seturi la zero în cele două partide jucate în actualul sezon, Bianca Andreescu s-a afișat într-o formă fizică extraordinară, înaintea startului primului turneu de mare șlem.

20 de victorii și 13 înfrângeri, palmaresul Biancăi Andreescu în circuitul WTA, în 2022

O imagine publicată de jucătoarea canadiană cu origini române îi afișează silueta de invidiat, Bianca Andreescu trecând cu brio de stadiul în care a fost criticată pentru kilogramele în plus.

De altfel, în 2019, după succesul înregistrat la US Open, Bianca Andreescu s-a confruntat cu mai multe probleme de ordin fizic și a fost criticată pentru că nu și-ar fi menținut greutatea în parametrii optimi.

„Ştiţi că eu sunt mai dur. Şi cu alţii, şi cu mine însumi. În momentul în care s-a aşezat pe bancă ştiţi ce am văzut? Am văzut colăceii pe care îi are. La ce joacă, cele 3 kilograme în plus se simt pe articulaţii, pe coloană. Nu degeaba i-a cedat genunchiul,” spunea jurnalistul Cristian Tudor Popescu, după retragerea Biancăi Andreescu din Turneul Campioanelor, ediția 2019.

Bianca Andreescu o va înfrunta pe Marie Bouzkova (26 WTA) în primul tur al Openului Australian 2023.