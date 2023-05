Așteptarea a luat sfârșit pentru Novak Djokovic! Marele anunț în privința US Open 2023

Novak Djokovic, numărul unu mondial, va putea participa la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, după ce guvernul Statelor Unite a anunţat luni că renunţă începând din 11 mai la cerinţa de vaccinare împotriva Covid-19 impusă călătorilor internaţionali.

Djokovic, unul dintre sportivii de top care au refuzat să se vaccineze împotriva coronavirusului, a ratat US Open în 2022 din acest motiv.

Jucătorul sârb nu a putut intra anul acesta în Statele Unite, după ce a solicitat fără succes o autorizaţie specială din partea autorităţilor americane pentru a putea juca în luna martie la turneele ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (California) şi Miami (Florida).

VIDEO Victor Hănescu despre Djokovic, la Poveștile Sport.ro

Djokovic a ratat anul trecut şi Openul Australiei, după ce a fost deportat din această ţară ca urmare a statutului său legat de vaccinare, sârbul declarând că preferă să rateze turnee de Mare Şlem decât să se vaccineze anti-Covid.

În vârstă de 35 de ani, Novak Djokovic a câştigat trei dintre cele 22 de titluri de Grand Slam din palmaresul său în Statele Unite. Ediţia din acest an a US Open va avea loc anul acesta în perioada 28 august - 10 septembrie, la New York.

VIDEO Loredana Dinu despre Novak Djokovic, la Poveștile Sport.ro