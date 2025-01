Ne-a dus cu avionul privat, avea drum spre Viena, dar ne-a lăsat pe noi, după care a plecat mai departe. Nu mi-a fost teamă. Am stat în cockpit. Pilotează de atâția ani, are povești extraordinare,” a precizat Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro .

Andrei Pavel, obișnuit pe căile aerului alături de Ion Țiriac

„Am mai mers cu avionul, cu el, la București, când erau meciurile demonstrative cu Yannick Noah, Mansour Bahrami, Henri Leconte, au fost multe seri frumoase.



Îmi amintesc că, într-un an, am fost în mai multe orașe ale țării cu domnul Țiriac, care ne-a pilotat peste tot. Cred că, într-o zi și jumătate, am fost în vreo cinci orașe, cu elicopterul și avionul privat,” a spus Andrei Pavel, în exclusivitate pentru SPORT.RO.

Andrei Pavel, fost număr 13 ATP, are în palmares 3 titluri ATP, câștigate în anii 1998, 2000, respectiv 2001 la Tokyo, St. Polten și Montreal.

Ca antrenor, a jucat un rol important, alături de Darren Cahill, în transformarea Simonei Halep dintr-o campioană în circuitul WTA în câștigătoare de mare șlem.