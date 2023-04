„Regina revenirilor”, Ana Bogdan, victorie miraculoasă împotriva Annei Bondar, din Ungaria, în primul tur la Madrid

Ana Bogdan a debutat cu victorie în turneul WTA 1000 de la Madrid. Ediția 2023 a început cu brio pentru tenisul românesc, sportiva din Sinaia reușind o victorie în trei seturi contra unguroaicei Anna Bondar, scor 4-6, 6-4, 7-6 (2).

Succesul cu revenire de la 0-1 la seturi a fost reușit de Ana Bogdan în 3 ore și 3 minute de luptă admirabilă, care a adus aminte de punctul adus de Bogdan în barajul de la Koper, în meciul cu Kaja Juvan.

Ana has the fight in her that is for sure. She had to come back from 5-2 down in the 3rd set, but she didn't give up, she fought hard and upped her game to get the win. Ana Bogdan defeated Anna Bondar 4-6, 6-4, 7-6. pic.twitter.com/8rjjoCvQsw