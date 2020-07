"Ai bolovani in cap? Asa cum ma gandeam, nivelul lui intelectual e egal cu zero!" | Nick Kyrgios l-a umilit pe Borna Coric pe Twitter

Depistati pozitiv cu COVID-19 doua zile mai tarziu, Viktor Troicki, Grigor Dimitrov, Novak Djokovic si Borna Coric au avut de suferit, spre deosebire de Borna Coric; croatul insa nu l-a uitat pe Nick Kyrgios si i-a raspuns acid, chiar daca mult mai tarziu.

"Am citit ce a scris, dar nu imi pasa, ii place prea mult sa vorbeasca. Daca ar fi fost cineva care da lectii in acest sens, as fi inteles, dar venind din partea lui Kyrgios... nu e realist. Dar hei, asta e stilul sau, el asa functioneaza si nu am o problema cu asta, nu ma deranjeaza personal. Eu nu as da vina pe colegii mei, dar el e Kyrgios," a fost replica taioasa a croatului, numar 33 ATP, potrivit UbiTennis.

"Ar trebui sa-ti pese. Ai bolovani in cap? Poti sa iti aperi colegii, eu doar incerc sa ii responsabilizez. Cand am zis ceea ce am zis, nu am intentionat sa deranjez. Sunt tenismeni, nu oameni speciali. Asa cum ma gandeam, nivelul intelectual al lui Coric este egal cu zero," i-a raspuns subit Kyrgios pe Twitter.

You should care. Do you have rocks in your head? Again, you can stand up for your mates, I’m just trying to hold them accountable. When I said what I said, I didn’t intend to bother. They are tennis players, they aren’t special. Just as I thought Coric intellectual level = 0 (????) https://t.co/KNBa5mNG77