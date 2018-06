Abia acum s-a aflat! Dezvaluire uriasa a lui Darren Cahill despre supercampionul cu care se sfatuieste: "E implicat in jocul Simonei de vreo 2 ani"

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit intr-un interviu acordat presei australiene despre cateva aspecte mai putin cunoscute ale colaborarii sale cu jucatoarea din Romania.

Darren Cahill este unul dintre artizanii succesului fantastic al Simonei Halep. De aproximativ 3 ani, australianul este langa Simona si a reusit sa o capaciteze pe romanca si sa o ajute sa isi imbunatateasca nu doar tehnica, dar si psihicul.

Cahill a vorbit intr-un interviu acordat in Australia, dupa Roland Garros, despre colaborarea sa cu Simona, dar si despre ce inseamna succesul ei pentru Romania si despre cum se sfatuieste cu Andre Agassi.

"Noi, australienii, suntem mai relaxati. Spunem: OK, e o infrangere, hai sa lucram mai intens si la un moment dat vom ajunge in pozitia buna. Acest lucru pare ca nu are sens pentru romani, ei au fost crescuti altfel. Au trecut prin comunism, intreaga tara are o filosfie diferita, se lasa doborati destul de des, in loc sa vorbeasca, sa treaca peste. Simona este o fata extraordinara, o persoana minunata.



Acasa au asteptat-o 20.000 de oameni. Ion Tiriac i-a spus: "Avem nevoie de acest trofeu. Tara are nevoie de acest trofeu". Presiunea pe umerii ei a fost enorma in ultimii ani, nu este o fata mare, dar are o inima imensa, iar faptul ca a castigat inseamna mult pentru ea si pentru tara din care vine", a spus Cahill.

Cahill a mai spus ca a incercat sa o faca pe Simona sa joace pe zgura ca Nadal.

"Una dintre probleme a fost sa o fac sa adopte alt stil de joc atunci cand lucrurile nu merg. Chiar daca joaca mult din spatele terenului, ii place sa o faca repede. Am incercat sa o determin sa evolueze, mai ales pe zgura, cu mai mult spin, sa-si acorde mai mult timp, cam cum face Rafa Nadal", a mai spus el.

Cahill a recunoscut ca are in continuare o relatie stransa cu fostul mare jucator Andre Agassi, si chiar se sfatuieste cu acesta pe seama jocului Simonei.



"El iubeste sa antreneze, lumea considera colaborarea lui cu Djokovic prima de acest gen, dar se ocupa de acest lucru de 10 sau 15 ani. Cand lucram pentru Adidas, multi jucatori veneau la el si la Gil Reyes, abia asteapta sa iasa pe teren si sa lucreze cu jucatorii. E implicat si in jocul SImonei in ultimii 2 ani, chiar am vorbit marti cu el si analizam felul in care Simo a jucat finala, cum s-a descurcat din punct de vedere psihologic, cum a compartimentat mental totul, cum a prioritizat unele lovituri si cum sa facem sa ajunga intr-o forma buna la Wimbledon. Cam intr-o saptamana eu si Simona vom vorbi cu Andre, e implicat constant", a mai spus Darren Cahill.

In final, Cahill a spus ca Simona Halep este "un mix intre Lleyton Hewitt si Andre Agassi.

"Doar ca aici intervine partea emotionala din jocul fetelor, pentru ca majoritatea fetelor nu au o arma principala care sa le castige meciul. Trebuie sa munceasca din greu. Si daca devin nervoase si pierd cateva puncte nu vor primi altele gratis, trebuie sa se intoarca la structura, la planul de joc, la metodele de respiratie pentru a se calma", a conchis el.