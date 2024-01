Alexander Bublik este unul dintre cei mai surprinzători tenismeni din întregul circuit ATP.

Tenismenul kazah nu doar că impresionează din punct de vedere tehnic, reușind să lovească printre picioare cu eficiență, în mod frecvent, dar încântă publicul inclusiv cu personalitatea sa.

Bublik starts snacking on a fan’s bag of chips in the middle of his match.

You can’t make this stuff up. ????

pic.twitter.com/Oy45OKsdaz