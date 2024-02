George Buricea (44 de ani) a fost numit noul selecționer al naționalei de handbal masculin, disciplină în care România a cucerit titlul mondial de patru ori. Brăileanul care a făcut istorie la HCM Constanța a devenit antrenor după retragerea din carieră, iar în ultimii ani a avut rezultate meritorii la CSM Constanța, formație care i-a pus probleme chiar și lui Dinamo, gruparea care domină Liga Zimbrilor, campionat transmis de Pro Arena și VOYO.

Înlocuitor al lui Xavi Pascual pe banca primei reprezentative, George Buricea, fostă extremă stânga a naționalei, a reacționat pe pagina sa de Facebook după ce a fost instalat în funcție.

George Buricea, reacții din inimă după ce a devenit selecționer al României

"Am spus recent într-un interviu că visul meu este să antrenez naționala, fără să știu că, la doar o lună distanță, o să fiu prezentat oficial ca noul selecționer al României.

Faptul că mă aflu acum pe banca naționalei nu mi se datorează în exclusivitate. Jucătorii, staff-ul și toți oameni din club de la Constanța, suporterii care ne-au fost alături, dar și oamenii de la care am învățat în toată cariera mea sunt printre motivele care m-au adus în aceasta postură. Mă bucur enorm, dar, în același timp, conștientizez presiunea rezultatelor și toată munca ce va urma de acum înainte.

Este o încununare a reușitelor pe care le-am avut cu familia pe care am creat-o la Constanța și sper din suflet să se intample la fel și la echipa națională. Deși nu voi avea jucătorii lângă mine zi de zi, ci doar o săptămână la fiecare acțiune, sunt convins că, având la dispoziție cei mai buni handbaliști pe care îi are țara asta, pot să reușesc același lucru.

Numai un grup unit, gata să se sacrifice oricând pentru victorie și motivat să se autodepășească de la meci la meci poate avea performanțe. În asta am crezut încă de când eram jucător și voi crede până în ultima mea zi ca antrenor. Am fost un luptător pe teren și nu s-a schimbat nimic de când am trecut pe bancă.

George Buricea e "all-in"

Cei care mă cunosc știu că nu există jumătați de măsură în ceea ce înseamnă dedicarea și implicarea mea într-un proiect. Oricât de mare este aceasta șansă, nu aș fi acceptat-o dacă nu știam că pot fi "ALL IN" în ambele locuri, atât la echipa mea de club, cât și la echipa națională.

Constanța dă antrenorul naționalei și sunt mândru că echipa mea de suflet m-a adus aici. Nu e o mândrie doar pentru mine, ci și pentru cei care iubesc Constanța și care au contribuit la performanțele noastre.

Va fi o muncă infernală, dar sunt pregătit și garantez ca vom da totul pentru România. Sper să sărbătorim împreună cât mai curând reușitele echipei naționale. Îmi doresc enorm ca barajul din mai pentru Campionatul Mondial să fie primul prilej de bucurie. HAI, ROMÂNIA!", a scris George Buricea, pe Facebook.

La Campionatul European din Germania, România s-a clasat pe locul 22, după ce a pierdut toate cele trei partide din grupă, cu Austria, Spania şi Croaţia.

Noul selecţioner al României a precizat că Ionuţ Georgescu, de la Steaua, va fi antrenor secund, iar Rudi Stănescu, antrenor cu portarii.