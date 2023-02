Adrian Mititelu a pus ochii pe un antrenor: „Îmi place mult! Poate într-o zi vom colabora!” Pe cine ar vrea la FCU Craiova 

FCU Craiova a făcut spectacol în ultimele trei meciuri: a învins-o categoric pe U Cluj, 5-0, a câștigat contra Rapidului, în Giulești, cu 2-1, și a revenit la pauză cu FC Voluntari, 2-1. Însă, din păcate pentru olteni, în toată acestă ascensiune, Comisia de Disciplină din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal a hotărât ca duelul cu Sepsi OSK, din runda 23, să fie pierdut la „masa verde”.

Adrian Mititelu îl simpatizează pe Liviu Ciobotariu

La două zile după FCU Craiova - FC Voluntari, 2-1, Adrian Mititelu (54 ani) a mărturisit că îl simpatizează de mult timp pe Liviu Ciobotariu (51 ani), pe care îl dorește într-o zi la cârma echipei sale. Mai mult, la finalul partidei, cei doi au purtat o discuție amicală, în care omul de afaceri și-a arătat respectul pentru munca tehnicianului.

„Este un băiat extraordinar, la un moment dat chiar am avut în plan să-l aducă pe Liviu, i-am și spus-o după meci că poate într-o zi vom colabora. Așa a fost o discuție amicală după terminarea meciului, nu că o să vină Ciobotariu, dar e vorba despre faptul că îl apreciez mult.

Mi se pare un om foarte cumpătat, în al doilea rând, când echipa lui pierde sau câștigă el e foarte echilibrat, e realist, adică am văzut când a fost corect în tur și au câștigat în fața noastră pe nedrept. El a ieșit și a spus că a câștigat în fața noastră cu noroc.

Plus că stilul lui de a juca, dar nu știu dacă la orice echipă merge stilul ăsta, noi avem un stil mai avansat, să mergem peste adversari.

Una e să joci la o echipă din asta de cartier, gen Voluntari, care are 15 suporteri, ăsta e adevărul, care n-are nicio presiune și care dacă rămâne în Liga 1 e ok și alta e la o echipă, care chiar dacă nu reușește, își dorește să facă performanțe, să joace fotbal. E o diferență.

Eu am spus că poate într-o zi vom colabora, mie îmi place mult ca om, în primul rând. A fost atunci antrenor la Târgu-Mureș, când a fost la un pas să ia campionatul, i-am și ținut pumnii atunci să câștige, dar n-a fost să fie.

Da, la un moment dat, acum un an jumate sau acum doi ani l-am avut pe listă. Cred că înainte să vină Trică a doua oară”, a declarat Adrian Mititelu pentru Fanatik.

Liviu Ciobotariu, dezarmat după a cincea înfrângere consecutivă cu FC Voluntari

Liviu Ciobotariu nu are partea de cea mai bună perioadă la FC Voluntari. Eșecul cu FCU Craiova a fost al cincilea consecutiv pentru ilfoveni, care au coborât pe locul 12, cu 26 de puncte după 26 de etape. Întrebat la flash-interviu dacă va mai continua să pregătească echipa, antrenorul a precizat că se va conforma deciziei care va veni din partea conducerii.

„Nu știu exact ce se întâmplă. Probabil că a avut răbdare pentru că am salvat echipa de la retrogradare, după care anul următor am mers în play-off. Este adevărat că acum este o situație grea. Eu nu am nicio problemă, îmi fac datoria cât mai bine. Dacă nu mai are încredere în mine conducerea, eu nu am nicio problemă, nicio supărare. Dacă eu sunt vinovatul, nu am nicio problemă, sincer”, a declarat Liviu Ciobotariu.