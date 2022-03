(P) Se hotărăște Top 6! FC Botoșani – FC Argeș, SuperMeciul decisiv pentru play-off

Farul a câștigat cu Botoșani, iar FC Argeș a luat 3 puncte SuperImportante cu FCSB. “Marinarii” și-au obținut locul în Top 6, iar victoria lor a calificat matematic și pe FC Voluntari. Lupta din ultima etapă se dă în meciul FC Botoșani – FC Argeș, singurele echipe care încă nu își cunosc soarta: play-off sau play-out?

Top 3 scenarii posibile în SuperMeciul ultimei etape

Există 3 scenarii posibile în meciul dintre FC Botoșani și FC Argeș ce va avea loc luni pe Stadionul Municipal din Botoșani, de la 17:30. Vorbim în rândurile următoare despre fiecare variantă în parte.

● FC Botoșani câștigă. Dacă echipa lui Marius Croitoru reușește să se impună pe teren propriu, aceștia se vor califica în play-off. Înaintea meciului, Botoșani este pe locul 6 în clasament, cu 46 de puncte. Sunt cu doar un punct peste FC Argeș, așa că o victorie ar fi scenariul perfect.

● Meciul se termină cu egal. Și în această ipoteză, FC Botoșani merge în Top 6, asta pentru că are avantajul unui punct în plus față de formația lui Andrei Prepeliță. În urma unui egal, Botoșaniul va avea 47 de puncte, iar FC Argeș – 46 de puncte. Iar punctul în plus va fi cel care trasează linia dintre componența play-off-ului și play-out-ului.

● FC Argeș câștigă. Dacă echipa antrenată de Andrei Prepeliță scoate o SuperVictorie cu cei de la FC Botoșani, trece pe locul 6, ultimul care permite accederea în play-off. Argeșenii vor avea 48 de puncte dacă această situație se concretizează, cu 2 mai mult decât Botoșani.

Statisticile din meciurile directe

Cele două echipe s-au întâlnit de 3 ori până acum în meciuri oficiale din campionat. 2 meciuri au fost câștigate de FC Botoșani și o partidă s-a terminat cu egal. În acest sezon, Botoșani a câștigat meciul tur, scor 1-0 pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitești. Totuși, Botoșani vine, înaintea meciului decisiv, după o înfrângere în fața Farului (scor 2-0), în vreme ce FC Argeș are avantajul moral al unei SuperVictorii cu FCSB (scor 1-0).

În ultimele 5 meciuri, echipa din Pitești are 3 victorii și 2 egaluri, iar Botoșani două înfrângeri, două egaluri și doar o victorie. Din ultimele 5 meciuri jucate în deplasare, Argeșul lui Andrei Prepeliță a avut 3 eșecuri. Botoșaniul s-a impus în 4 partide din ultimele 5 disputate pe teren propriu. La Superbet, ai cota 2.35 că trupa lui Marius Croitoru reușește victoria.

