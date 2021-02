(P) GvsG in Atalanta-Napoli! Tu ce pariezi?

A treia cea mai valoroasa echipa a Italiei in acest moment ca valoare a lotului, dupa Juventus si Inter contra celei de-a sasea cea mai valoroasa formatie din Serie A, intr-un meci transmis in direct pe site-ul si aplicatia Superbet.

O diferenta de aproape 200 milioane euro intre valorile loturilor celor doua adversare (557.58 milioane euro Napoli vs 358 milioane euro Atalanta) si o diferenta impresionanta daca e sa tinem cont de istorie, una in care trofeele si gloria sunt de partea lui Napoli, Atalanta avand alaturi aura de echipa care poate veni cu “bombe”. Deschide cont online la Superbet.ro si pariaza

GvsG intr-un meci in care asteptam ca GG-ul sa fie “verde”

Gasperini e al treilea cel mai frecvent adversar al lui Gattuso, dupa Simone Inzaghi (intalnit de 11 ori) si Robert De Zerbi (intalnit de 9 ori). Palmaresul direct e favorabil antrenorului bergamascilor, 3 victorii, 3 remize si 2 in dreptul succeselor lui Gattuso care nu l-a invins niciodata pe Gasperini de cand e la Napoli. Cele doua victorii ale lui Gattuso dateaza din perioada in care era pe banca Milanului. Vezi oferta pentru Atalanta-Napoli

Pariuri verzi in duelurile Atalanta-Napoli cu cei doi antrenori

Acasa la Atalanta, a fost 2-0 si 3-1 pentru Bergamasci, deci 1, 1&2+, G2+, PsF1, pariuri care au adus bani celor care au mizat pe ele in duelurile Atalanta-Napoli.

Daca vreti si alte cifre care sa va ajute, parcurgeti inca o data infograficul care insoteste acest articol. Puteti sa va echipati pentru a intra in joc si a plasa cat mai multe pariuri informate, pe care inspiratia voastra sa le transforme in profit.

O poveste de dragoste intr-o luna cu Valentine’s Day si Dragobete

Cele doua formatii s-au intalnit in februarie in semifinalele Coppa Italia. 0-0 la Napoli si 3-1 la Bergamo, unde Atalanta a obtinut calificarea in finala. Asadar, ascendent moral pentru gazdele meciului care va incepe duminica de la 19:00.

O partida intre doua formatii care se lupta pentru locurile de liga Campionilor (primele 4 pozitii din clasamentul Serie A). Se anunta un meci de 12 (victorie gazde sau victorie oaspeti), pariu de tip sansa dubla pe care il gasesti la cota marita pe Superbet.ro Asta in primul rand pentru ca Napoli e echipa cu cele mai putine X-uri (egaluri) din campionatele Spaniei (La Liga), Angliei (Premier League), Germaniei (Bundesliga), Frantei (Ligue 1) si Italiei (Serie A) in acest sezon.

Echipe probabile in Atalanta-Napoli

Gasperini e adeptul sistemului 3-4-1-2 pe care l-a utilizat in toate meciurile contra lui Gattuso. Antrenorul napoletanilor mizeaza pe 4-3-3.

ATALANTA (locul 6, 40 de puncte, 22 de meciuri jucate)

Golini – Toloi, Romero, Palomino – Maehle, De Roon, Pessina, Gosens – Malinovski – Ilicic (2.85 cota la Superbet.ro pentru gol marcat), Zapata (2.25 cota la Superbet.ro pentru gol marcat).

NAPOLI (locul 5, 40 de puncte, 21 de meciuri jucate)

Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui – Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski – Elmas, Osimhen, Insigne (3.25 cota la Superbet.ro pentru gol marcat).

Probabil ai observat ca napoletanii sunt serios afectati de accidentari: Ospina, Manolas, Hysaj, Mertens, Lozano, Politano.

Copiaza in SuperSocial toate SuperBiletele care iti plac!

Intra pe SuperSocial si ai acces gratuit la cel mai mare feed de bilete pe sporturile preferate, bilete pe care le poti repeta simplu si rapid pe ce mize doresti! Bucura-te si de aceasta noua dimensiune a experientei Superbet! Instaleaza gratuit aplicatia Superbet, apasa butonul Prieteni si seteaza-ti profilul pe SuperSocial, reteaua de socializare a celor care iubesc pariurile sportive. Poti vedea cine sunt cei mai experimentati, cine sunt cei mai inspirati, poti vedea si plasa si tu biletele lor, poti distribui si biletele tale, iti poti face noi prieteni si te poti afirma in cea mai tanara comunitate de pariori din Romania! Mai mult, ii poti intalni pe ambasadorii Superbet, Ilie Dumitrescu, Bogdan Stelea, Florin Raducioiu si Gica Craioveanu, dar poti descoperi si pariori dornici sa se afirme, pariori care te pot inspira maxim prin biletele plasate si modul original in care le gandesc!

#ImpreunaSuntemSuper #SuperFotbal #SuperSocial