„Uită că îl amenința pe Radu să semneze cu o anume impresară?” Manea contraatacă după declarațiile lui Florin Răducioiu

Titular la Genoa și în echipa națională, Radu Drăgușin (21 ani) a avut prestații solide în acest sezon. Fundașul a fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului, în cadrul anchetei Gazetei Sporturilor, iar Florin Răducioiu a avut o reacție dură în acest sens.

Fostul fotbalist consideră că cel care ar fi trebuit premiat este Denis Alibec, atacantul care evoluează în prezent în Qatar, la Muaither.

Florin Manea îl atacă pe Florin Răducioiu

Impresarul lui Radu Drăgușin, Florin Manea, a venit cu o replică pe măsură pentru Florin Răducioiu. Agentul a transmis un mesaj pe rețelele sociale, în care îi răspundea dur fostului atacant.

„Îmi e rușine de rușinea lui Răducioiu… nu știu cum aș putea să comentez derapajul lui la adresa lui Radu Drăgușin… este incalificabil… Rușine sa-ți fie ție pentru că poți vorbi așa de un fotbalist pe care l-ai antrenat o lună de zile și care a dat dovadă că e român adevărat și după 8 ani de Italia vorbește perfect limba noastră... uită Florin Răducioiu că după 3 luni de Italia uitase limba romană…?? Uită Florin Răducioiu că îl amenința pe Radu sa semneze cu o anume impresară cu care el era asociat? Uita Răducioiu că un coleg de-al său a luat fotbalistul anului de multe ori și în perioada aia juca marele Gheorghe Hagi… uita că Fabio Cannavaro a fost Balon de Aur si jucau Ronaldo fenomenul. Zinedine Zidane??

Am văzut atacuri la adresa mea și a lui Radu Drăgușin de care sincer ar trebui sa fim mândri.. Îmi pare rău să vorbesc de italianul Răducioiu care a fost fotbalist adevărat, dar se pare că așa cum a uitat limba romană, a uitat si bunul simț, respectul și eleganța… Rușine sa fie celor 55 de mii de oameni care i-au strigat numele lui Radu pe Național Arena, că Răduciou le știe mai bine.. Rușine…. Mircea Rednic, Cristiano Bergodi, Ovidiu Burcă, Giorgio Chiellini și etc., care l-au văzut cel mai bun…

Ne este rușine tuturor Florin Răducioiu, dar mie îmi e rușine cel mai tare de … come se dice la voi?? De Tine.

P.S.: O să continui să fac ce știu, iar Radu o să mă facă mândru și pe mine și pe toți românii adevărați și patrioți..., capisci, Florine??? Toți suntem necunoscători, iartă-ne ”, a scris Florin Manea pe Facebook.

Florin Răducioiu, discurs dur la adresa lui Radu Drăgușin

Atacantul cu 21 de goluri la naționala României spune că Drăgușin "este foarte rudimentar din punct de vedere tehnic", iar "ciobănia" nu se poate premia. Răducioiu consideră că ar fi meritat să câștige acest premiu Denis Alibec, atacantul campion cu Farul Constanța, care de jumătate de an evoluează în Qatar, la Muaither.

"De unde și până unde l-ați premiat pe Radu Drăgușin jucătorul anului? Cu tot respectul pentru el, este un jucător foarte limitat din punct de vedere tehnic. Se premiază ciobănia?

Nu am absolut nimic cu el, este foarte tânăr, la început de carieră, dar dă două pase, în dreapta și în stânga, și două lovituri de umăr! Mi se pare că am pierdut esența fotbalului în România, premiem un fotbalist cu un stil de joc foarte rudimentar din punct de vedere tehnic.

Alibec a dat foarte multe goluri, a contribuit la multe lucruri în fotbalul românesc, a făcut spectacol și a dat goluri... sunt revoltat de această decizie! Fotbalul înseamnă spectacol, goluri, driblinguri. Drăgușin nu a oferit absolut nimic. Este prea devreme pentru o asemenea decizie.

Este o decizie eronată, pripită, rușine celor care l-au desemnat! În schimb, trebuia premiat Alibec, care a fost extraordinar de spectaculos și foarte, foarte eficient. Fotbalul înseamnă spectacol, driblinguri, goluri, emoții.

Am fost un jucător care am dat goluri, am oferit emoții suporterilor români. Nimeni nu a oferit emoții suporterilor români mai mult decât Alibec, deci este anul lui! Alibec mi-a transmis emoție pe teren, ceea ce Drăgușin nu a reușit", a spus Florin Răducioiu, pentru GSP.