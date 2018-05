VIDEO Dorin Rotariu a salvat-o pe Mouscron la Kortrijk! Vezi ce gol a marcat

Rotariu a marcat de treu ori in playoff-ul din Belgia.

Dorin Rotariu a marcat golul echipei Royal Excel Mouscron, care a remizat cu KV Kortrijk, 1-1, vineri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a noua a fazei play-off 2 a campionatului de fotbal al Belgiei.

Gazdele au deschis scorul prin Thanasis Papazoglou (70), dar Dorin Rotariu a egalat doua minute mai tarziu (72).

Rotariu, care a fost integralist in acest meci, are 3 goluri marcate in 5 meciuri jucate in play-off si 9 goluri in 27 de partide in tot sezonul.

In clasament, pe primul loc se afla SV Zulte Waregem, cu 25 puncte, urmata de KV Kortrijk, 16 puncte, Royal Excel Mouscron, 11 puncte, Oud-Heverlee Leuven, 9 puncte, etc.