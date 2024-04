Viață tot mai grea pentru Radu Drăgușin! Decizia luată de Ange Postecoglou 

Transferat în ianuarie de la Genoa, pentru o sumă care poate ajunge la 30 de milioane de euro, Radu Drăgușin a jucat puțin până acum la Spurs. Fundașul român a fost introdus pe finalul câtorva meciuri din Premier League, iar ulterior a profitat de o accidentare a lui Micky van de Ven.

Pe lângă Cristian Romero și Micky van de Ven, titularii obișnuiți din centrul defensivei, Radu Drăgușin va avea un nou concurent pe post din sezonul următor. Managerul Ange Postecoglou a recunoscut că își dorește să transfere un nou fundaș central în vară pentru a avea suficiente variante la dispoziție în toate competițiile în care echipa sa va fi implicată.

Ținta lui Tottenham este Tosin Adarabioyo (26 de ani), fundașul central de la Fulham, care rămâne liber de contract în vară. Stoperul crescut de Manchester City a refuzat propunerea de prelungire a lui Fulham și și-ar dori un transfer la Spurs, anunță Football London.

"Adarabioyo ar fi deschis unui transfer la Tottenham și ar fi dispus să se lupte cu Romero, Van de Ven și Drăgușin pentru un loc în echipa lui Postecoglou", a scris Football London.

Adarabioyo joacă la Fulham din 2020, când a fost cumpărat de la Manchester City pentru 1,6 milioane de euro. Fundașul englez are deja 76 de meciuri și 3 goluri în Premier League.

"Când am ajuns la club, aveam 6 sau 7 variante pentru postul de fundaș central, însă nu este vorba doar despre număr. Mă refer mai mult la capacitatea jucătorilor de a juca fotbalul pe care ni-l dorim și de a se potrivi echipei. Cred că vom încerca să ne întărim în această zonă a terenului", a spus și Ange Postecoglou.

#Tottenham are expected to step up their firm interest in Fulham's Tosin Adarabioyo ahead of a potential move at the end of his contract this June.

Tosin is understood to be open to joining Tottenham.

[@AlasdairGold] ???? pic.twitter.com/mVLF5Dbs6R