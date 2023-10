Vestea momentului în fotbalul românesc! Fundașul lui Bayern Munchen vrea să joace pentru România

Rareș Canea, 19 ani, fundaș central născut la Mangalia și plecat din țară împreună cu familia în 2011, s-a accidentat grav în august 2020, într-un moment în care era căpitanul lui Bayern Munchen U16 și al naționalei Germaniei U16.

Și-a revenit, a fost parte din echipa U17 a campioanei din Bundesliga ulterior, iar din vara trecută a intrat în planurile echipei secunde a lui Bayern Munchen. Bayern i-a prelungit contractul lui Canea, dar fotbalistul este decis, se pare, să îmbrace de acum înainte tricoul echipei naționale a României.

Rareș Canea, foarte aproape să evolueze pentru naționala României!

Aflat de aproape 10 ani la clubul bavarez după ce și-a făcut ”ucenicia” la TSV Grunwald și TSV 1860 Munchen, Rareș a bifat selecții la naționalele Under 14, Under 15, Under 16 și Under 17 ale Germaniei, unde a fost și căpitan.

Conform lui Mihai Stoichiță, Rareș Canea este foarte aproape ca de acum înainte să evolueze pentru naționala României!

”Este vorba de un jucător de la Bayern Munchen care se numeşte Canea, român, a fost căpitanul naţionalei Germaniei la U-17.

A avut o accidentare la genunchi şi în timpul recuperării l-am invitat la Federaţie pe el şi pe tatăl lui şi i-am rugat să joace pentru România. Pentru că sunt români din Mangalia.

El fiind la Bayern Munchen, iar să fii căpitanul naţionalei U-17 a Germaniei nu este puţin lucru. Vine după o intervenţie chirurgicală. Rareş Canea îl cheamă.

Joacă de mult timp la Bayern Munchen. Nu s-a născut în Germania, este din Mangalia. Am avut nişte discuţii cu el, aşa ne-a spus, că sunt şanse mari să joace pentru noi.

Sunt foarte mulţi jucători interesanţi. I-am găsit şi prin America, prin Canada. Este foarte greu să îi aduci la echipa naţională, pentru că au nevoie de cel puţin o zi de acomodare la fusul orar de aici”, a spus Mihai Stoichiţă pentru Fanatik.

Rareș Canea, ”turn de control”! Are 1,96 m

La cei 19 ani ai săi, fundașul central are 1.96 m și poartă numărul 46 la picior! Familia s-a mutat acum mai bine de un deceniu din România în Germania, la Grunwald, pentru a urma visul copilului de a deveni fotbalist.

”Într-o primă fază ne-am dat acordul să vină la naționala României. Era nevoie de acordul școlii, pentru că la noi în Germania, dar și în familie, școala este un element foarte important, și de acordul clubului.

Bayen a refuzat însă, pentru că era mijlocul returului și urma să joace în campionat cu cele trei contracandidate la primul loc, așa că răspunsul clubului a fost unul negativ.

Acum acest subiect nu mai există, în sensul că Rareș joacă de ani de zile la Bayern și nu putea spune ”nu” convocărilor la naționala Germaniei”, spunea tatăl lui Rareș Canea în urmă cu un an și jumătate.