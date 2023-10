Acesta este și contractul pe care Pițurcă îl regretă cel mai mult în momentul de față. Tehnicianul a susținut că s-a păcălit în momentul în care a ales să semneze cu Universitatea Craiova, însă nu a intrat în detalii.

„Și de antrenorat au fost oferte, inclusiv din țară. De obicei eu nu vorbesc despre așa ceva. Niciodată, dacă cei care au făcut ofertele vor să vorbească, nu e nicio problemă, dar eu, nu.

Nu cred (n.r. - că va mai antrena vredată în fotbalul românesc). Eu sunt obișnuit cu performanța.

Pițurcă regretă că a semnat cu Universitatea Craiova

Am făcut acea greșeală să merg la Universitatea Craiova, crezând în mintea mea că voi reuși să iau campionatul, în primul rând, și să ajung în grupele Ligii Campionilor. M-am păcălit.

M-am păcălit, pentru că nu am gândit logic, am gândit cu sufletul, m-am grăbit și am greșit”, a spus Victor Pițurcă la ARENA SPORT.RO.

În vârstă de 65 de ani, Victor Piţurcă a obţinut două calificări la Campionatul European în cele trei mandate pe care le-a avut la conducerea tehnică a echipei naţionale. La preluarea conducerii federaţiei de către Răzvan Burleanu, în 2014, Victor Piţurcă era selecţionerul României, însă la scurt timp a convenit cu noua administraţie rezilierea contractului.