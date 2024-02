Veste proastă pentru Drăgușin. Ce spune Postecoglou despre rivalul românului, care a intrat în istoria Premier League

Presa din Anglia anunță că Drăgușin ar urma să înceapă din nou pe banca de rezerve, iar cuplul de fundași centrali va rămâne cel format din argentinianul Cristian Romero (25 de ani) și olandezul Micky van de Ven (22 de ani).

Ange Postecoglou nu se gândește să îl odihnească pe Van de Ven, care a devenit cel mai rapid fotbalist din istoria Premier League

Informațiile jurnaliștilor par să fie confirmate de declarațiile lui Ange Postecoglou. Antrenorul lui Spurs spune că nu are de gând să îl odihnească pe Micky van de Ven, chiar dacă olandezul a revenit recent după o accidentare, iar ulterior a evoluat fără întrerupere la o intensitate remarcabilă.

Micky van de Ven a devenit cel mai rapid fotbalist din istoria Premier League. Fundașul central olandez, practic principalul rival pe post al lui Radu Drăgușin, a atins o viteză de 37,38km/h la meciul cu Brentford , disputat pe 31 ianuarie.

"Știam la ce să ne așteptăm de la Micky din punct de vedere fizic. Îi văzusem viteza și știam că este foarte bun la capitolul recuperări, însă fotbalul este mai mult decât viteză. Viteza trebuie folosită într-un mod corect.

Sunt de-a dreptul impresionat de modul în care a reușit să se adapteze la fotbalul din Premier League. În fiecare săptămână are în fața lui atacanți de top și a fost excepțional în primul lui sezon aici. Nu uitați că înainte de a veni la noi a avut un singur an în Bundesliga. Mai are multe de arătat, dar sunt deja foarte mulțumit de modul în care reușește să își ridice nivelul", a spus Ange Postecoglou, când a fost întrebat despre recordul lui Micky van de Ven.

Micky van de Ven, produs al echipei olandeze FC Volendam, a fost cumpărat în august 2021 de Wolfsburg, pentru 10,5 milioane de euro. După două sezoane în Bundesliga, tânărul stoper a fost achiziționat de Tottenham pentru 40 de milioane de euro, în august 2023.

Van de Ven a fost titularizat de Tottenham la doar trei zile după transfer, în prima etapă din Premier League. Doar o accidentare l-a scos din calculele lui Postecoglou în perioada noiembrie - decembrie, iar în startul acestui an s-a recuperat și a revenit printre titulari.

Întrebat dacă nu se teme că Van de Ven abia a revenit după o accidentare și ar putea acuza noi probleme medicale având în vedere intensitatea la care joacă, Postecoglou a lăsat de înțeles că nu se gândește să îl odihnească pe olandez, astfel că șansele lui Radu Drăgușin de a-i lua locul de titular în viitorul apropiat scad considerabil.

"Sportivii de performanță sunt mereu supuși accidentărilor, dar el a avut un program foarte bun de recuperare, iar de când s-a întors nu a ratat niciun moment. Sigur, poate dacă am fi avut mai multe meciuri într-un interval scurt...

Am trecut prin asta săptămâna trecută, cu timp scurt între meciul cu Brentford și cel cu Everton, dar am ieșit bine din această situație, iar Van de Ven este bun de joc", a mai spus Postecoglou.

Cum ar putea arăta echipa de start a lui Tottenham la meciul cu Brighton: Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Sarr, Bentancur, Maddison - Kulusevski, Richarlison, Son

Până la finalul sezonului, Tottenham va mai juca doar în Premier League, fiind eliminată din Cupa Angliei și Cupa Ligii Angliei. Echipa lui Ange Postecoglou ocupă locul 5 în campionat, cu 44 de puncte, la șapte lungimi în spatele liderului Liverpool.