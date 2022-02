Unde joacă acum fostul dinamovist Mihai Popescu. Echipa lui e pe podium și va evolua în cupele europene, dar l-a împrumutat

Mihai Popescu, fundașul central în vârstă de 28 de ani care a evoluat timp de mai multe sezoane la Dinamo, cu care a câștigat și Cupa Ligii în 2017, joacă în prezent în campionatul Scoției.

Este deja la al treilea club din Scoția

Prima dată a ajuns acolo în ianuarie 2019, împrumutat la St. Mirren, în prima ligă (Premiership), apoi a revenit la Dinamo și s-a transferat definitiv în septembrie 2020 la unul dintre cluburile bune din fotbalul scoțian, Heart of Midlothian, aflat în acel moment în divizia secundă (Championship).

Cu cei de la Hearts, Popescu a promovat vara trecută în prima ligă. După începerea actualului campionat, în care Hearts se află pe locul 3, după Celtic și Rangers, și este aproape sigură de participarea în cupele europene, fostul dinamovist a fost împrumutat la Hamilton Academical.

Heart of Midlothian l-a împrumutat la Hamilton Academical

Popescu este om de bază la Hamilton, echipă de mijlocul clasamentului în Championship, dar care are în continuare șanse să intre în play-off-ul de promovare.

La Hamilton, fundașul central a înscris și un gol în acest an. ”În sfârșit, am reușit să dau gol, am tot avut ocazii dar abia acum am marcat. Să sperăm că vom termina în primele patru echipe și apoi mai vedem cine câștigă play-off-ul”, a declarat Popescu după golul înscris în 2-2 cu Partick Thistle.