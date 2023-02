Edward Iordănescu (44 ani) a primit o veste bună din Italie pe 24 februarie. Românii au fost la înălțime în ultima etapă din Serie B.

Dennis Man (24 ani) a avut o prestație remarcabilă în Frosinone - Perma, 3-4, unde a oferit două pase decisive, în minutele 21 și 35. De altfel, acest lucru a fost observat și de Tuttomercatoweb, care i-a oferit a treia cea mai mare notă, 6.5, la care a adăugat descrierea: „Cu pasele sale el creează întotdeauna teamă pentru apărarea adversă”, au notat italienii.

Pentru Frosinone a evoluat și Daniel Boloca (23 ani), închizătorul convocat de Roberto Mancini (58 ani) la un trial al naționalei Italiei. Chiar dacă a fost învins de Dennis Man și Gianluigi Buffon (45 ani), acesta a avut o evaluarea pozitivă: „Joc ordonat. Nu sclipitor, dar eficient”, a scris Tuttomercatoweb.

În aceeași zi, Olimpiu Moruțan (23 ani) și Marius Marin (24 ani) și-au trecut numele pe tabela de marcaj în Pisa - Perugia, 2-1, și au urcat echipa din Toscana pe locul 6 în Serie B, cu 38 de puncte după 26 de etape, cu un punct peste Parma lui Man, care ocupă poziția a șaptea.

Românii au primit cea mai mare notă de la Tuttomercatoweb, 7, iar jurnaliștii italieni s-au întrecut în complimente cu privire la jucătorii lui Edi Iordănescu.

„A marcat un gol fantastic care singur merită prețul biletului, un voleu de la 20 de metri cu care scoate proverbiala pânză de păianjen din vocabular”, a fost descrierea pe care a primit-o Marius Marin. În timp ce Olimpiu Mourțan este văzut în continuare creatorul și salvatorul Pisei.

„De neoprit în primele 20 de minute, când ia mingea este de neopriet pentru pentru fundașii perugieni. Numai el putea să egaleze cu un șut frumos în diagonală”, a scris publicația din Italia.

OLIMPIU MORUTAN ???????? ⚽️!

Pisa is not doing so well but ???????????????????????????? continues to be regular and consitent. After a disallowed goal for offside, he equalised here while Pisa is one man down. Action initiated by Marius Marin, captain of the day.pic.twitter.com/qLSsswnyj4