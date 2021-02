Transferul 'DIAMANTULUI' Man, in topul celor mai scumpe mutari ale acestui an! Nume SURPRIZA pe locul 1

Perioada de mercato din aceasta iarna s-a incheiat pe 1 februarie.

Pandemia de coronavirus si-a pus amprenta asupra transferurilor care au avut la inceputul acestui an, avand in vedere ca niciun jucator nu a fost vandut pe o suma mai mare de 25 de milioane de euro.

Cea mai scumpa mutare din ianuarie 2021 a fost cea a lui Said Benrahma de la Brentford la West Ham, care s-a realizat pentru 23,1 milioane de euro.

Al doilea in ierarhia celor mai scumpe transferuri din aceasta iarna este Sebastian Haller, care a fost transferat de Ajax de la West Ham, in schimbul a 22,5 milioane de euro, iar pe locul 3 se afla Amad Diallo, care a plecat de la Atalanta la Manchester United pentru 21 de milioane de euro.

In top 10 se afla si transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma pentru 13 milioane de euro. Romanul este pe locul 10 in urma mutarii in Serie A, el intrand in istoria Ligii 1 drept cea mai scumpa mutarea a unui jucator din Romania in strainatate.

Iata cum arata Top 10 cele mai scumpe transferuri din ianuarie 2021:

Said Benrahma - de la Brentford la West Ham, pentru 23.100.000 de euro

Sebastian Haller - de la West Ham la Ajax, pentru 22.500.000 de euro

Amad Diallo - de la Atalanta la Manchester United, pentru 21.000.000 de euro

Dominik Szoboszlai - de la Salzburg la Leipzig, pentru 20.000.000 de euro

Krepin Diatta - de la Brugge la Monaco, pentru 20.000.000 de euro

Nicolo Rovella - de la Genoa la Juventus, pentru 18.000.000 de euro

Paulinho - de la Braga la Sporting Lisabona, pentru 16.000.000 de euro

Morgan Sanson - de la Marseille la Aston Villa, pentru 15.800.000 de euro

Pedro - de la Fiorentina la Flamengo, pentru 14.000.000 de euro

Dennis Man - de la FCSB la Parma, pentru 13.000.000 de euro