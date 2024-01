Tottenham nu renunță ușor! Britanicii sunt dispuși să ofere mai mulți bani pe Radu Drăgușin

Realizarea transferului lui Radu Drăgușin de la Genoa din Serie A la Tottenham în Premier League pare să fie o chestiune de zile.

Cotat la 20 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Radu Drăgușin a semnat în vară un contract valabil până la finele sezonului 2026/2027 cu Genoa, însă poate pleca chiar din această iarnă.

Într-o discuție amplă pe contul său de Kick, Fabrizio Romano a anunțat în urmă cu câteva zile că Tottenham a făcut o ofertă verbală de 22-23 de milioane de euro pentru transferul lui Radu Drăgușin, în timp ce Genoa ar solicita aproximativ 30 de milioane de euro. Discuțiile continuă zilnic, explică reputatul jurnalist italian, care precizează că jucătorul și-a dat deja acordul pentru mutare.

Negocierile dintre cele două cluburi continuă, iar jurnalistul Rudy Galetti a precizat pe contul său de Twitter că gruparea londoneză ar fi dispusă să plătească 27 milioane de euro pentru internaționalul român.

"O nouă rundă de negocieri între Tottenham și Genoa pentru Radu Drăgușin. Tottenham confirmă, așa cum am spus, că au mărit oferta care a ajuns la 27 de milioane de euro.

Deocamdată, clubul italian cere o sumă fixă de 30 de milioane de euro, dar există încredere că se va ajunge la un acord", a precizat italianul.

????????️ New round of talks between #Tottenham and #Genoa for Radu #Dragusin.

???? #THFC are confirming - as told - the will to increase the proposal, reaching ~€27m.

???? To date, the ???????? club is still asking for €30m fixed, but confidence to reach an agreement remains. ????⚽ https://t.co/HmXl5n7QgL pic.twitter.com/GVeKw4v2D7