Informațiile despre transferul lui Radu Drăgușin de la Genoa la Tottenham apar sub diverse forme în fiecare zi. Știrea a prins cheag pe final de an după ce jurnalistul Fabrizio Romano a pedalat pe subiect, însă italienii avansează și ipoteza potrivit căreia și Napoli ar fi intrat pe fir. Stoperul cu 12 selecții în națională a avut un final de an cu evoluții concludente și a reușit să se impună atât la prima reprezentativă, cât și în campionatul din Peninsulă.

Iosif Rotariu ridică un mare semn de întrebare în privința trecerii lui Radu Drăgușin de la Genoa la Tottenham

Are 21 de ani, o statură impresionantă și specialiștii fac reverențe în fața sa. Însă o întrebare rămâne: deține Drăgușin experiența necesară pentru a juca în Premier League, la o formație precum Tottenham? Fost mare jucător al naționalei, Iosif Rotariu a vorbit despre posibila trecere a jucătorului impresariat de Florin Manea în cel mai puternic campionat al Europei, unul în care se joacă într-un ritm amețitor, cel mai bun exemplu fiind recent partida Liverpool - Newcastle 4-2.

Rotariu, omul care l-a marcat pe Diego Maradona la Coppa del Mondo în România - Argentina 1-1, în Grupa B a turneului găzduit de Italia, susține că e o diferență uriașă între fotbalul jucat în Serie A și cel din Premier League.

"El e un tânăr cu perspective, dar acum până la a ajunge la o echipă mare și să joci e un drum lung. E greu să mă pronunț. Are calități, e titular la națională, joacă bine la Genoa, dar un transfer la un club mai mare presupune și alte lucruri, nu numai aceste calități pe care le posedă. Impactul să nu fie prea mare...

Vârsta? E destul de tânăr pentru a face pasul la o echipă mare, îi trebuie experiență mai mare, deocamdată e destul de greu. Poate are nevoie să joace la European și apoi.

E o diferență mare între Serie A și Premier League. Campionatul italian e sub Anglia, sub Spania, sub Franța, sub Germania! E masiv, e tânăr, are forță, are experiență, dar trebuie să fie atent la ce va face. Radu Drăgușin are perspective, el trebuie să fie atent unde merge. Ați văzut ce e în Anglia, ce concurență, ce ritm de joc!", a declarat Iosif Rotariu, pentru Sport.ro.

20 milioane de euro e cota lui Radu Drăgușin

12 selecții a strâns la naționala României

1,93 m e înălțimea lui Radu Drăgușin

Transferul lui Radu Drăgușin e pe punctul de a se parafa în acest debut de an

La finalul lui 2023, Fabrizio Romano, jurnalist sportiv italian expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Tottenham Hotspur s-a înțeles cu Radu Drăgușin cu privire la transferul său în Premier Legue și urmează să se înțeleagă și cu Genoa. A doua zi dupa Anul Nou, Fabrizio Romano a revenit cu un nou mesaj pe platforma Twitter/X în care a subliniat faptul că Spurs și Genoa negociază suma de transfer pentru Radu Drăgușin, cu care londonezii s-au înțeles deja cu privire la termenii personali.

”Înțeleg că sunt în desfășurare negocierile între Tottenham și Genoa pentru Radu Drăgușin. Spurs e încrezătoare că va avansa pe măsură ce trec zilele”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele sociale.