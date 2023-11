Steaua București Franța se recomandă ca o echipă independentă de suporteri ai clubului roș-albastru alcătuită din rezidenți în Hexagon, în principal muncitori sau studenți din Maramureș și Transilvania, care s-au stabilit în Paris și împrejurimi.

Frații Marchiș conduc echipa care organizează Cupa Hagi din Franța

Echipa este antrenată și prezidată de frații Florinel și Ștefan Marchiș, originari din satul Tămaia (jud. Maramureș), participă la diverse turnee amicale, precum "Kop Cup" (locul 3 din 24 de participante), "Cupa Suporterilor CFL 2023" (câștigătoare) sau "Tournoi Cupa Hagi France" (câștigătoare), și are ca sponsor magazinele cu produse românești "Gustul de Acasă".

În ultima partidă disputată, echipa steliștilor din Franța a învins pe FC Siloy, scor 3-0, prin golurile înscrise de Ștefan Marchiș, Alhandro Vyrnov și Viorel Vyrnov. Echipa folosește la finalul postărilor tag-urile #steauabucuresti, #steauasuntemnoi și #steaua, ceea ce l-ar putea înfuria pe juristul Florin Talpan, care apără brandul Steaua ca un pitbull în procesele cu FCSB. Din mesaje majoritatea jucătorilor SBF pare să susțină în principal FCSB, salutând transferurile efectuate de trupa din Berceni, inclusiv revenirea lui Vlad Chiricheș în Liga 1.

"Am înființat Steaua Franța, pentru a aduce în sfârșit împreună românii din regiunea pariziană"

"Eu lucrez în domeniul energiilor regenerabile. În 2017, împreună cu un prieten am înființat echipa Steaua Franța, pentru a aduce în sfârșit împreună românii din regiunea pariziană. Încă nu suntem afiliați la FFF. Între timp, suntem în fiecare duminică dimineața la un fotbal liber. Jucăm 31 de jocuri, chiar și de Paște. Din 2017, am participat la turnee de fotbal între echipele de suporteri, inclusiv Cupa Kop. Am fost jucător, mijlocaș defensiv, apoi promovat căpitan, iar azi sunt antrenor principal pentru că nu mai pot juca. Mi-am făcut ligamente înainte să-mi rup antebrațul de la un contact muscular.

'Cupa Hagi' este organizată pentru a celebra numele mari din istoria Stelei, dar am fi putut alege și numele lui Mihai Neșu sau Marius Lăcătuș. Vor fi 4 echipe cu români (Steaua A & B, Sighetu Marmației, Gloria Bistrița) și 4 echipe franceze. Jucătorii noștri vin din toată România: Craiova și din alte părți din Sud, Arad, Maramureș. Mai sunt și frații noștri din Basarabia, români din Cernăuți. Sunt la competiție, îi aleg pe cei mai buni chiar acum. Vor fi minim 6 meciuri per echipă. Avem un sponsor: 'Gustul de Acasă', un lanț de magazine cu produse alimentare românești.

Nu există categorie de vârstă, dar suntem la 18-45 de ani. Avem totul planificat, de la fotografi profesioniști pentru concurs și un site live actualizat pentru persoanele care nu pot participa, dar vor să rămână informați. Doresc sa contactez ambasada Romaniei pentru a face reclama pentru noi, ajutati-ne cu contacte. Visez și eu să-l văd pe Gheorghe Hagi predând trofeul câștigătorului", declarat Florinel Marchiș într-un interviu pentru Foot Roumain, în această vară.

Foto - Steaua Franța (FB)