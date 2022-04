Șumudică, fără rival în Liga Campionilor Asiei! A câștigat cu 6-0 ultimul meci și este în optimi

Echipa antrenată de românul Marius Şumudică, Al Shabab, a surclasat formaţia indiană Mumbai City cu scorul de 6-0, vineri seara, la Riad, în Grupa A a Ligii Campionilor Asiei la fotbal.

Golurile echipei saudite au fost înscrise de Hattan Sultan Ahmad Bahebri (19, 64, 66), Mourtada Fall (36, autogol), Abdullah Ahmed Abdulrahman Al Joui (52) şi Carlos Carvalho (81).

Al Shabab, care are patru victorii şi un egal, şi-a asigurat calificarea în optimile de finală. În celălalt meci al grupei, Air Force Club (Irak) a învins-o pe Al Jazira (Emiratele Arabe Unite) cu 3-2.

Al Shabab e lider, cu 13 puncte, urmată de Air Force Club, 7 puncte, Al Jazira, 4 puncte, Mumbai City, 4 puncte. Ultimele meciuri din grupă vor avea loc pe 26 aprilie, Al Jazira - Al Shabab şi Mumbai City - Air Force Club.

Meciurile din grupele de vest ale competiţiei (A-E) au loc în Arabia Saudită, în perioada 7-27 aprilie. Câştigătoarele grupelor şi cele mai bune șase echipe de pe locul al doilea se califică în optimile de finală.

