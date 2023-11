Se face transferul lui Radu Drăgușin: "Ne-am înțeles"

Cotat la 10 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul român mai are contract cu gruparea din primul eșalon al Italiei până la finele sezonului 2026/27.

Florin Manea a anunțat faptul că până vara viitoare Radu Drăgușin va juca într-unul din cele mai puternice cluburi din lume. Impresarul a mai subliniat că pentru transferul jucătorului se vor achita aproximativ 30 de milioane de euro.

"Vreau să spun că, 100%, până în vara viitoare, Radu va juca într-un club nu puternic, foarte puternic! La unul din top 10 din lume. Vrea să fie în Premier League, dar să știi că și Milan îi place foarte mult.

Trebuie să se înțeleagă mai întâi cu Genoa, că pretențiile lor sunt foarte mari. Avem pe masă o ofertă de prelungire a contractului.

Ne-am înțeles, dar am spus că dacă vine un club care ne place, vrem să plecăm pentru aproximativ 30 de milioane de euro", a spus Florin Manea, potrivit jurnalistului britanic Chris Wheatley într-o postare de pe rețelele social media.

