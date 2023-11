Tehnicianul și-a dat demisia după ce rezultatele "câinilor" au lăsat de dorit în acest debut de campionat. După 17 etape desfășurate în primul eșalon al României, Dinamo București nu a legat decât două victorii: 3-2 cu FC Botoșani și 1-0 vs. FC Voluntari.

Răzvan Zăvăleanu face un apel după ce Dinamo s-a despărțit de Ovidiu Burcă

Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al "câinilor", a vorbit pentru PRO TV și Sport.ro și a subliniat că a încercat să-i ofere încredere lui Burcă de fiecare dată. De asemenea, oficialul lui Dinamo a precizat că speră ca brand-ul dinamovist să mai poată aduce un antrenor.

"Eu de câte ori am vorbit cu Ovidiu întotdeauna am încercat să îi dau încredere, cred că același lucrur s-a întâmplat și din partea acționarilor. Deocamdată nu am vorbit cu nimeni astfel încât să știu ce a gândit în momentul în care și-a dat demisia. Nu e o întreprindere ușoară pentru acționarii lui Dinamo să găsească acum un antrenor de calitate care e dispus să vină în aceste etape care au mai rămas până la sfârșitul anului.

Să sperăm totuși că numele Dinamo mai atrage și că se vor găsi oameni care să vină să se implice în această dificilă încercare de salvare de la retrogradare.

Că s-a întâmplat ce s-a întâmplat nu știu dacă e vina lui. Cu certitudine el a depus toate eforturile de care a fost capabil ca lucrurile să funcționeze bine. Dacă el a luat această decizie și a crezut că e în folosul lui Dinamo e foarte bine că a luat-o, a dat dovadă de bărbăție", a spus Răzvan Zăvăleanu pentru PRO TV și Sport.ro.

Ovidiu Burcă, OUT de la Dinamo. Comunicat oficial

"OFICIAL. MULȚUMIM, OVIDIU BURCĂ!

Clubul Dinamo 1948 București anunță, în mod oficial, încetarea raporturilor contractuale, de comun acord, cu antrenorul Ovidiu Burcă.

Ovidiu a început cariera la Dinamo pe 21 iulie 2022, la începutul unui sezon în care nu mulți antrenori s-ar fi responsabilizat cu o asemenea misiune. Într-o situație în care mulți prognozau falimentul, Ovidiu și-a asumat o responsabilitate mai mare decât cea de simplu antrenor: de a se asigura că un simbol românesc nu moare, că va avea continuitate. Și ce poveste am avut împreună!

La finalul unui sezon în care toate resursele au fost limitate, strictul necesar la Dinamo lipsea în multe momente, ne-am întors în Superligă, acolo unde ne este locul, alături de Ovidiu Burcă, ''nebunul'' a cărui speranță nu s-a năruit nicicând, deși realitatea ne dădea multe semne că ar fi trebuit să se năruie.

Pentru că ne-a făcut să credem în Dinamo și pentru etica de muncă ireproșabilă, îi mulțumim lui Ovidiu Burcă. Drumurile noastre se despart, însă nimeni nu ne va putea lua vreodată momentele trăite la promovarea în primul eșalon. Ele își au locul de cinste în istoria clubului pe care dorim să îl reconstruim la nivelul zilelor de glorie apuse.

În cadrul zilei de mâine, o conferință de presă va fi organizată la Baza de Pregătire Săftica, prin care Ovidiu va aprofunda în fața publicului larg și a jurnaliștilor această decizie. Vom reveni cu detalii în curând.

Mult succes în carieră, Ovidiu Burcă!", se arată în comunicatul emis de Dinamo.