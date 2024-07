Scenariu ideal pentru Radu Drăgușin! Cum poate beneficia internaționalul român după transferul ratat al lui Real Madrid

Totuși, tehnicianul austrialian ar vrea să îi ofere mai multe șanse fotbalistului român în noul sezon din Premier League, iar ultima veste apărută în presa din străinătate pare să îi sporească șansele lui Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin poate beneficia după ce Real Madrid a ratat transferul lui Leny Yoro

Se pare că Real Madrid a pierdut cursa cu Manchester United pentru transferul lui Leny Yoro. ”Diavolii Roșii” au rezervat deja biletele pentru fundașul central de 18 ani cotat la 50 de milioane de euro de Transfermarkt.

Manchester United a ajuns la un acord cu Lille în urmă cu o săptămână. Echipa din Premier League va plăti o sumă de 50 de milioane de euro la care se adaugă și bonusuri de 12 milioane de euro. United i-a oferit lui Leny Yoyo un contract valabil până în vara anului 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon și cu un salariu care crește de la an la an.

Vizita medicală a lui Leny Yoro la Manchester United este programată în cursul zilei de miercuri, deoarece clubul englez vrea să termine cât mai repede cu formalitățile pentru a nu apărea o răsturnare de situație.

Lille defender Leny Yoro is flying to the UK for a medical with Manchester United after a deal worth a total of more than £50m was agreed between the clubs last week ???????? pic.twitter.com/2i3Z70JWRi

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 17, 2024

Real Madrid ar fi interesată de Cristian Romero

Pentru că Real Madrid l-a ”ratat” pe Leny Yoro, în presa din Spania s-a vehiculat că pe lista lui Carlo Ancelotti a apărut numele lui Cristian Romero, fundașul celor de la Tottenham, care a câștigat recent Copa America alături de reprezentativa Argentinei.

Astfel, în cazul în care Real Madrid va reuși să îl transfere pe Romero, va rămâne un loc liber în centrul defensivei lui Tottenham, un motiv în plus ca Radu Drăgușin să devină un jucător de bază în defensiva lui Spurs, alături de Micky Van de Ven, în noul sezon.