Un alt club de top încearcă să îl ”sufle” pe fotbalistul dorit de Real Madrid: ”Au acceptat oferta!”

Presa spaniolă a anunțat că madrilenii au trimis deja o primă ofertă celor de la Lille, de 35 de milioane de euro, însă fundașul francez a atras atenția și altor echipe de top.

Și Manchester United este pe urmele fotbalistului de 18 ani cotat la 50 de milioane de euro de Transferamarkt.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, ”Diavolii” din Premier League au trimis o ofertă mult peste cea a lui Real Madrid. Clubul de pe Old Trafford este dispus să plătească peste 50 de milioane de euro pentru transferul fotbalistului.

Cei de la Lille au acceptat oferta primită din partea lui Manchester United și încearcă să îl convingă pe fotbalist să meargă la echipa pregătită de Erik ten Hag. Fotbalistul ar vrea, însă, să ajungă pe Santiago Bernabeu.

???? Manchester United formal bid worth over €50m for Leny Yoro has been accepted by Lille today.

Lille, insisting with Yoro to accept Man Utd as it’s best proposal on their table.

↪️⚪️ Leny Yoro has always given priority to Real Madrid, waiting for them.

Decision up to Yoro. pic.twitter.com/8GnSUSLoEh