Românul care se luptă în Franța pentru Liga Campionilor este dorit de Napoli și Lazio

Internaționalul de tineret austriac de origine română Flavius Daniliuc, care a împlinit recent 21 de ani, a avut un sezon bun la OGC Nice, echipă care se luptă în Ligue 1 pentru un loc în Liga Campionilor.

Folosit pe posturile de fundaș central și fundaș dreapta, fotbalistul născut în Viena a atras atenția mai multor cluburi de top din Serie A și Premier League, scriu cei de la goal.com.

Napoli și Lazio se numără printre echipele italiene care îl urmăresc pe Daniliuc, jucător format la academiile lui Real Madrid și Bayern Munchen.

De la clubul bavarez a și plecat la Nice, în vara lui 2020, nemulțumit de lipsa oportunităților la o formație de talia lui Bayern.

În acest sezon, Daniliuc a jucat 21 de meciuri în Ligue 1 și alte 3 în Coupe de France, contribuind la parcursul bun al lui Nice, care se află acum la două puncte de podium și se luptă pentru calificarea în Liga Campionilor.

