Chiar înainte de pauza competițională a fost oficializat transferul lui Enes Sali (17 ani) la FC Dallas, în Major League Soccer, unde va pleca încă din această iarnă.

După transfer, americanii au scris că suma încasată de Farul Constanța se ridică la trei milioane de euro, variantă negată de Gică Hagi în cadrul unei conferințe de presă. Oricum, vânzarea lui Enes Sali a adus o sumă importantă în conturile campioanei României.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Ianis Hagi (25 de ani) a comentat transferul lui Enes Sali și un se declară surprins de faptul că tatăl său a dat, în ultimii ani, mai multe lovituri pe piața transferurilor.

Ianis Hagi, după transferul lui Enes Sali la Dallas: ”Pe voi v-a surprins?”

Pentru a-și putea susține clubul, Hagi a fost nevoit să vândă mai mulți jucători importanți în ultimii ani Ultima mare lovitură a fost Adrian Mazilu (18 ani), vândut la Brighton pentru trei milioane de euro. La fel ca Sali, extrema dreaptă va pleca la noua sa echipă în această iarnă.

„Pe voi v-a surprins? Sunt deja 15 ani de când tata face acest lucru, nu cred că mai surprinde pe nimeni. Cred că an de an se știe conceptul academiei, echipei Farul, mereu de a produce jucători pentru România, de a vinde la echipe mai bune.

Ăsta e conceptul, iar an de an iese câte un jucător, ceea ce nu este deloc ușor. Cum a zis-o și el public, are nevoie de susținere financiară să poată duce clubul și academia la următorul nivel și să nu mai fie nevoit să vândă an de an pentru a menține bugetul pentru anul următor.

Să aibă deja bugetul pentru următorii 5-6 ani, pentru a-și susține cei mai buni jucători și, de ce nu, să treacă clubul la următorul nivel. Sper ca acest investitor să vină, este un club care este pe profit de ani de zile. Timp de 15 ani, an de an s-au vândut cel puțin unul sau doi jucători. Deci este un business foarte profitabil”, a spus Ianis Hagi, într-un interviu acordat reporterului PRO TV Constantin Toma.

FC Dallas ar fi plătit 3 milioane de dolari pentru Enes Sali

FC Dallas este antrenată de spaniolul Nico Estévez (43 de ani), iar în acest sezon a ajuns până în optimile de finală ale play-off-ului din MLS, unde a fost eliminată de Seattle Sounders.

Americanii de la 3rd Degree susțin că FC Dallas a plătit nu mai puțin de 3 milioane de dolari (aproximativ 2,8 milioane de euro) celor de la Farul Constanța pentru transferul lui Enes Sali și explică planul formației din MLS.

"Transferul lui Enes Sali face parte din inițiativa MLS U22. E vorba de un mecanism conceput de ligă ca o inițiativă pentru a cumpăra jucători drept investiție. Cumperi un tânăr jucător, îl dezvolți, iar în cele din urmă îl vinzi", a scris sursa citată.