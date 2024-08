Reacția lui Dennis Man după ce a dat gol contra lui AC Milan: ”Ăsta e obiectivul meu!”

Dennis Man, care a marcat în prima etapă în fața Fiorentinei, a înscris și împotriva colosului AC Milan în al doilea minut al partidei. Internaționalul român a primit balonul în fața porții din partea lui Valeri și l-a învins pe Mike Maignan cu un șut cu stângul.

Reacția lui Dennis Man după ce a marcat împotriva lui AC Milan

AC Milan a egalat după pauză, în minutul 66, prin Pulisic, însă Cancellieri a stabilit scorul final în minutul 77. Atât Dennis Man, cât și Valentin Mihăilă au mai avut numeroase ocazii de a marca, iar fostul jucător al Universității Craiova a lovit și bara laterală.

Dennis Man nu a negat acest lucru la finalul partidei, însă a mărturisit că este fericit pentru faptul că și-a ajutat echipa și pentru victoria Parmei. De altfel, internaționalul român a mărturisit că își dorește să își ajute echipa la fiecare meci.

”Am făcut multe greșeli în fața porții, dar azi am câștigat și suntem fericiți. Este în regulă! Am jucat și am muncit ca o echipă. Obiectivul meu? Vreau să îmi ajut colegii în fiecare partidă, asta mă interesează”, a spus Dennis Man.

VIDEO Golul marcat de Dennis Man împotriva lui AC Milan