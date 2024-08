Reacția presei din Italia, după ce Dennis Man a înscris împotriva lui AC Milan

După ce a înscris în meciul de debut al Parmei în noul sezon din Serie A, contra Fiorentinei, Dennis Man a dat lovitura și împotriva gigantului AC Milan.

Presa din Italia a reacționat după ce Dennis Man a marcat al doilea gol în acest sezon din Serie A

În doar două minute, Dennis Man a reușit să o ducă pe Parma în avantaj.

Fundașul stânga al ”Cruciaților”, Valeri, a avut o cursă frumoasă în partea stângă, încheiată cu o centrare pe jos. Mingea a traversat careul ”Diavolilor Roșii” și a ajuns la Dennis Man, care l-a învins pe Mike Maignan cu un șut cu stângul.

”O pasă lungă schimbă flancul la Valeri, fundașul lateral aleargă în flanc și centrează pe jos, mingea traversează careul și ajunge la picioarele lui Man. Pentru român, care este liber și pregătit, o atingere câștigătoare de la câțiva metri de poartă: este gol”, au scris cei de la Gazzetta Di Parma.

”După doar două minute de joc, Dennis Man o duce în avantaj pe Parma în mecul cu AC Milan. Meci greu pentru ’Diavoli’”, au notat cei de la Pianeta Milan.

”Scorul a fost deja deschis la Parma – Milan. Gazdele au trecut în avantaj după doar două minute. Milan doarme, Parma a făcut o schimbare de joc clasică și amețit defensiva rossonerilor. Valeri îi pasează lui Man în careu. Maignan este aproape de un miracol cu piciorul stâng, dar nu este suficient”, a scris și TuttoMercatoWeb.

”Înaintea lui Dennis Man, ultimul jucător al Parmei care a marcat în primele două meciuri din Serie A a fost Alberto Paloschi în sezonul 2009-2010, împotriva lui Udinese și Catania. Impact”, au scris și cei de la Opta Paolo.

2 - Prior to Dennis #Man, the last #Parma player to score in both of the first two matchdays of a #SerieA season was Alberto Paloschi in 2009-10, against Udinese and Catania. Impact.#ParmaMilan

VIDEO Golul marcat de Dennis Man împotriva lui AC Milan

???? GOAL | #Parma 1????0 AC Milan | Dennis Man #ACMILAN HAVE GONE BEHIND! pic.twitter.com/ZUz896mshO

— EGame Sports #Ton #TonGame (@EGame_Sports) August 24, 2024