Empoli, cu internaţionalul român Răzvan Marin integralist și în zi de grație, s-a impus sâmbătă cu 3-2 pe terenul celor de la Sassuolo, în etapa a 26-a din Serie A, prima ligă italiană de fotbal.

Pe ”Stadio Mapei”, gazdele au marcat prin Andrea Pinamonti (54, penalty) şi Gian Marco Ferrari (77), oaspeţii punctând prin Sebastiano Luperto (11), M'Baye Niang (64, penalty) şi Simone Bastoni (90+4).

Marin a oferit pasele decisive la primul şi ultimul gol marcate de oaspeţi, în timp ce Daniel Boloca a fost titular la gazde și schimbat la pauză.

Tuttomercatoweb despre Răzvan Marin: ”O prestație de substanță, a dictat cu autoritate ritmul”

Răzvan Marin a primit cea mai mare notă a meciului, 7, de la Tuttomercatoweb:

”Mai întâi a încercat cu o lovitură liberă directă, apoi, tot la o lovitură liberă, a dat pasa de gol perfectă pentru Luperto.

Nu s-a mulțumit cu atât și a oferit și a doua pasă de gol, de data aceasta decisivă, pentru golul de trei puncte al lui Bastoni.

O prestație de substanță, a dictat cu autoritate ritmul”.

Răzvan Marin și-a spus povestea în Italia

"Am început să joc la șase ani în București. Eram copil, urmăream meciurile din Liga Campionilor ale marilor echipe din Italia, cum ar fi Milan, Inter sau Juventus. Când impresarul mi-a zis despre varianta Italia, am fost foarte fericit să vin aici, să joc într-un campionat din primele cinci ale Europei.

Pasiunea pentru fotbal am preluat-o de la tatăl meu, care a fost fotbalist la Steaua București. E prima persoană cu care vorbesc după meciuri, care îmi oferă sfaturi. Uneori e dur cu mine, dar acest lucru m-a ajutat să îmi ating obiectivele.

Când am ajuns la Empoli am fost fericit. Nivelul e foarte înalt, iar echipa practică un fotbal frumos. Mă simt foarte bine aici, toată lumea este de treabă. Acest club are tot ce îi trebuie pentru ca un fotbalist să se îmbunătățească.

La finalul sezonului trebuie să scriem istorie. Rămânerea în Serie A ar fi o mare realizare pentru club și pentru fani. Sper că le vom oferi această satisfacție.

Momentul favorit de la Empoli? Salvarea de la retrogradare, anul trecut. M-am bucurat că i-am putut răsplăti pe fani și sper ca anul acesta să fie la fel", a spus Răzvan Marin, citat de Tuttomercatoweb, înaintea partidei cu Sassuolo.

Clasamentul din Serie A