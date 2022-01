Rangers i-a găsit înlocuitor lui Ianis Hagi! Puștiul de 20 de milioane de euro de la United semnează cu scoțienii 

Ianis Hagi (23 ani) s-a operat zilele trecute la ligamente, după ce a suferit o ruptură în meciul cu Stirling Albion, din Cupa Scoției, 4-0. Așa cum www.sport.ro a informat, fotbalistul român a suferit o intervenție chirurgicală la Glasgow, astfel că cel mai probabil sezonul s-a încheiat pentru el.

Pentru a nu rămâne descoperiți pe post, scoțienii i-au găsit deja un înlocuitor lui Ianis Hagi, care urmează să semneze în cursul zilelor următoare. Alegerea lui Giovanni van Bronckhorst este winger-ul lui Manchester United, Amad Diallo (19 ani).

Tânărul fotbalist a fost transferat de „diavolii roșii” de la Atalanta în ianuarie 2021, după ce United a plătit peste 20 de milioane de euro în schimbul său. A jucat doar 76 de minute în Serie A, iar debutul în tricoul englezilor și l-a făcut la o lună de la transfer.

În acest sezon, Diallo a jucat un total de trei partide în acest sezon, două în Premier League 2, înscriind și două goluri.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, tânărul fotbalist se află deja în Scoția, urmând să semneze, sub formă de împrumut cu Rangers. Contractul va fi valabil până la finalul sezonului, fără opțiune de cumpărare pentru scoțieni, dat fiind faptul că United îl consideră drept un jucător cheie pentru viitor.

Amad Diallo’s already in Scotland in order to complete his move to Rangers. Done deal and here-we-go, confirmed. ???????? #Rangers

Straight loan until June, no buy option and Man Utd planning with him as key talent for the future. #MUFC

???? More: https://t.co/1AmGEQcNct