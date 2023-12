Radu ”Van Dijk” Drăgușin! La ce capitol a excelat fundașul român în Italia

Evaluat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, fiind de departe cel mai bine cotat fotbalist român, Radu Drăgușin mai are contract cu Genoa până la finele sezonului 2026/27.

Stoperul lui Edward Iordănescu de la naționala României a avut un sezon fantastic până acum la Genoa, la care a fost trimis sub formă de împrumut stagiunea precedentă, moment în care era legitimat la Juventus.

Conform cotidianului Squawka, Radu Drăgușin a bifat cele mai multe dueluri aeriene câștigate din acest sezon, 53, și a fost dribblat o singură dată de când a început stagiunea 2023/24.

Radu Dragusin has won more aerial duels than any other defender in Serie A so far this season (53).

And he's only been dribbled past once. ???? pic.twitter.com/KibVSNzi4y