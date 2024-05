Radu Drăgușin, lider în Europa! Capitolul la care încheie sezonul pe primul loc, peste Virgil van Dijk

După jumătate de sezon în care a fost integralist în toate meciurile la Genoa și a și marcat două goluri în Serie A, inclusiv unul contra lui Inter, Radu Drăgușin a fost cumpărat de Tottenham pentru 25 de milioane de euro.

Începutul în Anglia a fost destul de complicat pentru Drăgușin, fiind folosit doar pe finalul partidelor sau când Micky van de Ven a acuzat probleme medicale. Totuși, finalul stagiunii a fost îmbucurător pentru fundașul român, care a fost integralist la Spurs contra lui Manchester City (0-2) și Sheffield United (3-0), după ce Ange Postecoglou a decis să îl mute pe Van de Ven pe postul de fundaș stânga.

După ce campionatele importante din Europa s-au încheiat, statisticienii de la WhoScored au publicat un top care îl are lider pe Radu Drăgușin. Românul este fundașul din primele cinci campionate ale Europei care a fost driblat de cele mai puține ori raportat la numărul minutelor jucate.

Drăgușin are o medie mai bună decât jucători precum Virgil van Dijk (Liverpool), Castello Lukeba (RB Leipzig), Francesco Acerbi (Inter) sau Ezri Konsa (Aston Villa). În statistica realizată de WhoScored au fost luați în calcul doar fundași din top 5 campionate ale Europei care au strâns cel puțin 2.000 de minute în stagiunea recent încheiată.

Fewest times dribbled past per 90 among defenders in Europe's top five leagues this season (2000+ mins):

◎ 0.04 - Radu Drăgușin

◎ 0.06 - Virgil van Dijk

◎ 0.08 - Castello Lukeba

◎ 0.11 - Francesco Acerbi

◎ 0.12 - Ezri Konsa pic.twitter.com/pBn9o8Ql6n