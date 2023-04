În etapa 33 din Serie B, Genoa a jucat pe teren propriu cu Perugia, impunându-se cu scorul de 2-0. Frendrup a deschis scorul în minutul 41, iar fundașul român a stabilit rezultatul final în minutul 69, cu o lovitură de cap spectaculoasă.

În urma acestei victorii, Genoa și-a consolidat poziția secundă în clasament, la patru puncte distanță de liderul Frosinone. Formațiile aflate pe primele două locuri la finalul sezonului promovează direct în Serie A.

GOOOOOL RADU DRAGUSIN ???????? - ???????????? ???????????? ????????????????

4th goal of the season, powerful header to secure even more Genoa's place in the promotion race! 21 years old and in the form of his life.#Genoa #SerieBpic.twitter.com/QP8lTL9kzO