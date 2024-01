Radu Drăgușin a postat un mesaj pentru fanii lui Genoa, iar apoi a șters totul 

Fundașul devine cel mai scump fotbalist român transferat vreodată odată cu acordul cu Tottenham. Deși în ultimele zile s-au bătut pe el Spurs, Napoli și Bayern Munchen, englezii au ieșit câștigători, asta și datorită faptului că Radu Drăgușin ajunsese la un acord verbal cu clubul din Premier League.

Transferul se realizează la suma de 30 de milioane de euro și are loc la jumătate de an după ce Genoa îl transferase definitiv de la Juventus, cu 5.5 milioane de euro. Fundașul român a zburat spre Londra în cursul zilei de miercuri.

Mesajul postat și șters de pe contul lui Radu Drăgușin

Deși nu s-a oficializiat transferul, Radu Drăgușin a postat un mesaj pentru fanii lui Genoa, însă la doar 15 minute după aceea a decis să șteargă postarea făcută.

„Dragi genovezi,

Este greu să explic în doar câteva cuvinte o perioadă de viață care a însemnat atât de mult pentru mine. Voi încerca totuși. A fost dificil să reușim să scriem atâtea pagini emoționante de istorie împreună, dar am reușit.

Este dificil să uit pașii pe care i-am făcut împreună, de la visul de promovării până la aceste luni în Serie A: nu le voi uita, de fapt le voi purta aproape de suflet. Pentru totdeauna. Este greu, dar sunt momente în viață când două drumuri se despart.

Îmi va fi dor să mă bucur pe un stadion de vis, să sar cu voi la finalul meciurilor, să mă întorc spre Peluza Nord și să simt fiorii, să glumesc pentru că m-au prins pe cameră. Îmi va fi dor de toată dragostea voastră.

Mulțumesc Genoa, mulțumesc genovezi: veți fi mereu în inima mea. Vreau să vă salut așa, cu cuvinte puține, dar sincere. Vă iubesc atât de mult”, a scris Radu Drăgușin pe Instagram.

INTERVIU Florin Manea: "A fost greu ca Drăgușin să refuze Bayern, dar și-a dorit mereu să joace în Premier League"

Cât de importantă e mutarea pentru Radu?

E o mutare foarte importantă nu numai pentru Radu, ci pentru tot fotbalul românesc. E bucuros că a ajuns aici. A fost o alegere extrem de dificilă să alegi între 4 cluburi de top. Fără să vrei îți rămâne inima împărțită, dar, până la urmă, asta a fost dorința lui, asta și-a dorit și a venit cu toată inima la Tottenham.

A fost greu să refuzați Bayern?

Pentru mine a fost extrem de greu (n.r - râde). Da, îți dai seama. E unul dintre cele mai mari cluburi din lume, dar partea sportivă și faptul că și-a dorit mereu să joace în Premier League au contat foarte mult. Plus faptul că directorul sportiv și patronul l-au dorit foarte tare și au făcut sacrificii ca să-l aducă aici.

Ce a făcut diferența între Tottenham și Bayern?

E greu să spun. Sunt plusuri și foarte puține minusuri. A fost un sentiment al lui, plus faptul că el era de două săptămâni concentrat la Tottenham. Bayern a apărut în ultima zi și trebuie să evaluezi, normal, pentru că e un club imens. Chiar i-am sunat dimineață pe cei de la Bayern și le-am comunicat decizia noastră. E ceva greu de explicat. A fost foarte greu să ne decidem.

Ce urmează pentru Radu?

Vizita medicală, iar apoi se va oficializa transferul. Sper să joace cât mai repede.

Poate chiar cu United?

Da, orice se poate. Depinde de antrenor. E foarte încântat să cunoască suporterii. Stadionul e magnific, o bază de pregătire incredibilă, o echipă super profesionistă. Suntem acum la bază și ne uitam cu Radu la diferența dintre ce a avut la Genoa și ce are aici. Sunt două lucruri total diferite. Oricum, Genoa i-a rămas în suflet. Avea un pic de regret. Au fost și lacrimi la despărțire. Oameni care au stat cu el un an și jumătate și care au fost în jurul lui chiar i-am văzut cu lacrimi în ochi. Am pierdut o grămadă de timp cu despărțirea asta de la Genoa, am întârziat și la avion, dar cei de la Tottenham nu s-au supărat. Ne-au așteptat cu brațele deschise.