Fotbalistul a devenit cel mai scump român transferat din istorie, suma mutării ajungând la 30 de milioane de euro. Tottenham a negociat intens cu Genoa pentru transferul lui Drăgușin, pe care s-au mai 'bătut' și Napoli și Bayern Munchen. Fundașul naționalei a ales însă Premier League, iar joi seară a fost prezentat oficial.

Primele declarații ale lui Radu Drăgușin ca jucător la Tottenham

Prezentat spectaculos, Radu Drăgușin a oferit și un prim interviu pe contul oficial al clubului. Spurs a publicat un clip în care arăta un montaj de la momentul sosirii românului în Londra, iar acesta a dezvăluit ce l-a convins să semneze cu gruparea londoneză, refuzând astfel o ofertă mult mai bănoasă de la Bayern.

„Sunt entuziasmat, mă simt extrem de fericit. E un pas mare pentru mine, dar simt că este pasul potrivit, pot spune că decizia am luat-o cu inima. Am avut câteva discuții cu antrenorul, am simțit o conexiune foarte bună cu el încă de când am început să vorbim, mi-a spus că i-ar plăcea să vin aici, că îi place stilul meu de joc și că e de părere că mă potrivesc în această echipă.

Îmi place acest tip de fotbal, cu liniile de apărare sus, agresiv, cu mult spațiu pe spate pentru a te apăra. Pot spune că sunt un jucător care va da totul pentru această echipă, e un vis să pot juca fotbal la o astfel de echipă. Pot să vă asigur că voi da 100% întotdeauna pe teren.

(n.r. despre revederea cu Kulusevski și Bentancur) E o senzație plăcută să îi reîntâlnesc, am fost împreună la Juve în urmă cu trei ani, sunt nerăbdător să îi văd atât pe ei, cât și pe restul colegilor.

Îi cunosc pe ceilalți jucători care au fost în Serie A, chiar dacă nu personal, e o senzație plăcută să știi că pot vorbi în italiană și alți jucători de aici. Am semnat cu Juventus la 16 ani, a fost destul de greu, nu voi minți, dar am învățat încă de mic că trebuie să faci sacrificii pentru visurile tale, trebuie să muncești pentru ele zilnic, fără voință de muncă și sacrificiu nu poți să îți îndeplinești visurile.

Mi-am dorit toată viața să joc fotbal la cel mai înalt nivel și să joc în Premier League, pot spune că mi s-a îndeplinit unul dintre visuri. Sunt extrem de încântat și nerăbdător să pășesc pe teren”, a declarat Radu Drăgușin în cadrul interviului acordat pe pagina oficială a lui Spurs.

????️ “I feel like it’s the right step. The decision was inside my heart.” Radu Dragusin on joining Spurs ???? pic.twitter.com/Ddo2A1viNx — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024

Tricoul lui Radu Drăgușin, scos la vânzare de Tottenham

Radu Drăgușin a semnat un contract valabil până în anul 2030 cu Tottenham și va purta tricoul cu numărul 6. Fundașul ar putea debuta duminică, la partida de Premier League cu Manchester United.

La scurt timp după anunțul oficial, Tottenham a scos la vânzare tricoul cu numele și numărul lui Radu Drăgușin.

Tricoul de acasă al londonezilor costă 485 de lei, însă cei care doresc să și-l personalizeze cu numele unui fotbalist trebuie să achite încă 91 de lei. De asemenea, taxa pentru sigla Premier League de pe mânecă este de 31 de lei. În total, 607 lei, aproximativ 105 lire sterline.

Radu Drăgușin ar putea fi folosit imediat de Tottenham, contra lui Manchester United

Radu Drăgușin a semnat un contract valabil până în anul 2030 cu Tottenham și va purta tricoul cu numărul 6. Fundașul ar putea debuta duminică, la partida de Premier League cu Manchester United.

Daily Mail anunță că Radu Drăgușin are șanse importante să fie folosit "imediat" de Tottenham, având în vedere că Micky van de Ven și Cristian Romero abia revin după accidentări. Fundașul român este dat în echipa probabilă a lui Spurs pentru duelul de pe Old Trafford.

"Micky van de Ven nu a mai jucat din noiembrie din cauza unei accidentări, însă ar putea reveni în weekend, după ce, la meciul trecut cu Burnley, din FA Cup, a fost pe bancă.

În schimb, Cristiano Romero a suferit și el o accidentare la meciul lui Tottenham cu Everton, iar acum există optimism că s-ar putea întoarce la meciul cu Manchester United, mult mai rapid decât era așteptat.

Rămâne de văzut dacă Romero va fi apt de joc. În caz contrar, Drăgușin ar putea fi chemat să intre în acțiune imediat", au scris englezii.