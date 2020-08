Prestatie slaba pentru Ianis! Ce nota a primit Hagi dupa ce a jucat 30 de minute contra lui Leverkusen

Rangers a fost eliminata din Europa League, dupa ce a pierdut cu 1-4 la general, in fata lui Leverkusen.

The Scottish Sun a analizat evolutiile jucatorilor lui Rangers, iar Ianis, care a evoluat in ultimele 30 de minute, a primit nota 3, sub media echipei care a fost in jurul notei 5.

"Ianis Hagi - 3. A evoluat in ultima jumatate de ora, s-a descurcat bine. A primit un cartonas galben", au scris jurnalistii scotienii.

Echipa lui Steven Gerrard a prestat un joc slab. Ianis nu a reusit sa isi puna amprenta asupra jocului in cele 30 de minute puse la dispozitie, iar nemtii au castigat cu 1-0, dupa ce in tur au invins cu 3-1.

Scotienii nu au resit sa ii puna probleme lui Leverkusen, iar echipa lui Ianis Hagi a terminat meciul fara sa trimita macar un sut pe spatiul portii.

Bayer Leverkusen va juca mai departe in sferturile Europa League cu Inter Milano.