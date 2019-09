"Orice jucator ar fi fericit sa ajunga acolo!" A facut un meci senzational si poate prinde un transfer URIAS! Stanciu, urmarit de doua castigatoare UCL! Ce spune mijlocasul roman

Nicusor Stanciu a facut un meci senzational in Champions League.

Nicusor Stanciu a fost unul dintre remarcatii partidei in Inter-Slavia Praga. Mijlocasul roman a fost determinant la faza de gol a cehilor si a ratat si mai multe ocazii. La finalul partidei, internationalul roman a vorbit despre partida si este de parere ca Slavia ar fi meritat sa castige.

"Trebuia sa obtinem cele trei puncte, cred ca meritam victoria. Dar asa este fotbalul si asa se intampla cand primest gol in ultimele minute. Chiar si asa, suntem multumiti, deoarece am venit aici sa ne facem jocul, nu conta ca aveam in fata Inter sau alta formatie mai puternica decat noi. Cred ca toate lumea a vazut astazi ca nu este bine sa ne subestimeze", a spus Stanciu la finalul partidei.

Stanciu: "Nu cunosc niciun zvon legat de asta!"



Nicolae Stanciu a vorbit la finalul partidei cu Inter si despre posibilitatea de a pleca la AC Milan sau Inter, adversara cehilor de aseara.

"Nu cunosc niciun zvon legat de dorinta celor de la Inter sau Milan de a ma transfera. Nu este prima data cand joc pe San Siro. Am jucat cand aveam 19 ani si evoluam la FC Vaslui. Acum joc la Slavia Praga si sper sa fac jocuri cat mai bune. Apoi, cine stie, campionatul Italiei este unul dintre cele mai puternice din lume si orice jucator ar fi fericit sa ajunga acolo", a mai spus Stanciu.