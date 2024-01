"Nu a avut cea mai bună zi". Notele primite de Man și Mihăilă după înfrângerea drastică a Parmei 

Parma, cu Dennis Man și Valentin Mihăilă printre titulari, a fost condus la pauză după golurile marcate de Modena prin Battistella (15') și Abiuso (23'). Gazdele, care ocupă locul 8 în Serie B, au stabilit scorul final în minutul 47, când Ponsi a înscris pentru 3-0.

Parma se menține pe primul loc în Serie B, cu 45 de puncte, însă acum are doar un avans de patru puncte față de a doua clasată, Cremonese.

Parma fans, we are nothing without you ???????????? pic.twitter.com/5rK9QhLnxO