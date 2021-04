Man, steaua meciului cu Benevento! Nimeni n-a fost nici macar aproape de el! Cum arata cifrele whoscored dupa golul cu Benevento

Dennis Man i-a adus un punct Parmei in deplasarea cu Benevento.

Man a punctat in minutul 88, dupa un voleu superb, cu piciorul stang. Man ar fi putut sa aduca victoria pentru Parma in prelungiri, insa lovitura sa de cap a trecut alaturi.



Analiza datelor whoscored arata ca Man a fost cel mai bun de pe teren! Cu un rating de 8,2, Man e departe de al doilea clasat, polonezul Glik de la Benevento, care a obtinut 7,7. Urmatorul in top e moldoveanul Ionita, cu 7,6.

Man a trimis in total 5 suturi in partida cu Benevento. Unul a fost pe poarta, chiar golul, 3 n-au nimerit cadrul, iar unul a fost blocat. Man a avut un succes al paselor de 81%, a driblat de doua ori si a castigat doua dueluri aeriene in cele 90 de minute petrecute pe gazon.

Cu un rating de 6,1, Man n-a gresit nicio pasa din cele 3 pe care le-a dat. In rest, n-a avut nicio realizare in cele 13 minute pe care le-a jucat.

Si ParmaLive i-a dat cea mai mare nota lui Man!

ParmaLive l-a notat cu 6,5 dupa evolutia in fata lui Benevento.

"Man e cel mai bun din atacul Parmei, in ciuda unei prestatii in umbra in prima repriza. In partea a doua a inceput mai bine, a incercat un sut din afara careului, a luat mai multe actiuni pe cont propriu, iar in final a gasit golul cu un sut superb, cu stangul, care a salvat-o pe Parma de la o noua infrangere. In prelungiri, putea fi eroul zilei. A trecut pe langa golul victoriei cu o lovitura de cap", a comentat sursa citata.