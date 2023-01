Italienii, duri cu Ciprian Tătărușanu: „Toate șuturile pe poartă le dau emoții suporterilor!”

Ciprian Tătărușanu (36 ani) a profitat de accidentarea lui Mike Maignan (27 ani) și a fost prima alegere a lui Stefano Pioli (57 ani) pentru poarta Milanului. Iar românul, în mare parte, s-a achiat bine de sarcini, chiar dacă jurnaliștii italieni i-au mai reproșat unele ezitări.

După Supercupa Italiei, câștigată fără drept de apel de Inter, 3-0 cu AC Milan, Football Italia a enunțat că Ciprian Tătărușanu nu le oferă „rossonerilor” siguranța de care au nevoie. Vizații au fost și fundașii centrali ai campioanei Italiei, care în loc să-i facă misiunea mai ușoară, i-o complică.

„Pentru început, accidentările le-au dat bătăi de cap, niciuna mai evidentă decât cea a lui Mike Maignan. Francezul care anul trecut a fost titular în poarta lui AC Milan și a fost decisiv în lupta la titlu, este accidentat de patru luni, astfel că Ciprian Tătărușanu a fost nevoit să își asume responsabilitatea.

Fără lipsă de respect față de veteranul român, dar toate șuturile pe poartă le dau emoții suporterilor, iar la asta contribuie și prestațiile slabe ale fundașilor.

La fazele fixe, așa cum s-a văzut și la meciul cu Roma, fundașii nu reușesc să își facă treaba și le lipsește încrederea, dar asta nu este responsabilitatea lui Tătărușanu”, au scris italienii de la Football Italia.

La 36 de ani, portarul român ar putea rămâne în Italia, unde este dorit de două echipe. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că cele două cluburi care au cerut deja informații despre situația lui Ciprian Tătărușanu sunt Cagliari și Torino.

