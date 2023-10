Ionuț Radu, titular în Premier League! Urmează duelurile cu Salah și Haaland

Neto (34 de ani), portarul titular și căpitanul lui Bournemouth, a suferit o accidentare la gleznă și va lipsi cel puțin până după pauza pentru meciurile echipelor naționale din noiembrie.

În locul lui Neto, titular la Bournemouth va fi Ionuț Radu. Portarul împrumutat de la Inter Milano va avea șansa debutului în Premier League, până acum evoluând doar în două partide din Cupa Ligii Angliei.

"Radu a jucat două meciuri în Cupa Ligii Angliei și are experiență în alte campionate. Sperăm ca va avea o prestație bună, nu avem nicio îndoială. Are nivelul necesar și sunt încrezător că și-l va arăta", a spus Andoni Iraola, antrenorul lui Bournemouth, într-o conferință de presă organizată vineri.

De la transferul la Bournemouth, Ionuț Radu a fost rezerva brazilianului Neto (34 de ani) la toate meciurile din Premier League. Singurele sale apariții în meciurile oficiale au fost consemnate în Cupa Ligii Angliei, la duelurile cu Swansea (3-2) și Stoke City (2-0).

Până la pauza pentru meciurile echipelor naționale, Radu este așteptat să apere poarta lui Bournemouth la duelurile cu Burnley (28 octombrie, Premier League), Liverpool (1 noiembrie, Cupa Ligii Angliei) și Manchester City (4 noiembrie, Premier League).

După transferul la Bournemouth, Ionuț Radu nu a mai fost convocat la echipa națională a României. Portarul a rămas cu doar patru apariții sub tricolor.

Andoni Iraola has revealed that club captain Neto sustained an ankle injury in training this week.

The goalkeeper will be absent until the international break at least.

Iraola confirmed that Andrei Radu will start in goal in tomorrow's game with Burnley. pic.twitter.com/n37qlsWhst