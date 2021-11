Ioan Becali forțează plecarea lui Man de la Parma. Anunț de ultimă oră al italienilor și prețul fixat

Ioan Becali i-a transferat în această vară la Galatasay pe Alexandru Cicâldău (24 ani) și Olimpiu Moruțan (22 ani). Agentul FIFA a reușit să vireze în conturile Universității Craiova și FCSB-ului, 6.8 milioane de euro, și respectiv 3.5 milioane de euro plus bonusuri de 1.5 milioane de euro.

Cu toate acestea, Ioan Becali dorește să îl transfere și pe Dennis Man (23 ani) la Galatasaray, având în vedere că internaționalul român nu a bifat niciun minut în ultimele trei meciuri ale Parmei.

Insistențele impresarului de a perfecta tranzacția au ajuns și la urechile lui Nicolo Schira, jurnalistului specializat în transferuri.

„Ioan Becali încearcă să-l ducă pe Dennis Man la Galatasaray. Antrenorul Teim îl place foarte mult pe jucătorul român și are o relație bună cu agentul său, dar Parma nu vrea să îl vândă sau să-l împrumute, nici măcar cu opțiune de cumpărare și cere un transfer definitiv pentru Man”, a dezvăluit jurnalistul italian.

#Becali is pushing to move Dennis #Man to #Galatasaray. Coach #Terim loves the romanian winger and is in a very good relationship with his agent, but #Parma don’t want to sell him on loan with option to buy (the bid of Gala) and ask a permanent deal for Man’s sale. #transfers