Inca un roman poate juca in Serie A! A impresionat in primul sezon la seniori si asteapta un anunt major in aceasta vara

Claudiu Micovschi se antreneaza cu prima echipa a italienilor de la Genoa!

Dupa un sezon consistent in Serie C, la Avellino, mijlocasul de 21 de ani a fost chemat sa se pregateasca alaturi de echipa din Serie A de antrenorul Rolando Maran. Fie ca va fi pastrat sau imprumutat din nou, Genoa isi propune sa-i prelungeasca lui Micovschi intelegerea cu clubul, care expira la anul.



Micovschi e unul dintre cele mai bune produse ale echipei Primavera de la Genoa din ultimii ani. Pustiul a ajuns in Italia in 2015 si a fost om de baza la toate nivelurile de varsta. Vara trecuta, mijlocasul stanga a fost cedat pentru un an la Avellino. A jucat 31 de meciuri pentru echipa din serie C si a marcat de 5 ori! Micovschi are si 7 pase de gol!